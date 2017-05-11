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Вторая десятка финалистов определена на "Евровидении-2017"

12.05.2017 00:10 — Новости Культуры | БелТА  
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Вторая десятка финалистов определена на "Евровидении-2017"

12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Вторая десятка финалистов определена по итогам второго полуфинала 62-го международного конкурса песни "Евровидение", который принимает Киев, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Беларуси группа NaviBand с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця" вошла в число финалистов конкурса.

На сцене "Евровидения" 13 мая еще раз прозвучат песни Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Австрии.

Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.

Прямую трансляцию полуфиналов и финала традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".

Исполнители, вышедшие в финал по итогам второго дня, выглядят так:

Болгария. Кристиан Костов – совсем юный исполнитель, который очаровывает своим голосом и харизмой. Кристиан получил предложение представить Болгарию на "Евровидении" за два дня до своего семнадцатилетия. И считает такую возможность щедрым подарком.

Беларусь. Группа NaviBand с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця". Молодой коллектив стремительно набирает популярность у себя на родине и много выступает на различных фестивалях за пределами страны. Слушатели отмечают невероятную энергию и искренность исполнения Артема Лукьяненко и Ксении Жук, а музыку группы называют музыкой солнца.

Хорватия. Жак Хоудек известен как лучший вокалист молодого поколения в Хорватии и Балканском регионе. Он носит титул "Голоса Хорватии", может петь соул, диско, фанк, поп, блюз, свинг, джаз и все это на нескольких языках.

Венгрия. Йоци Папай начал писать песни и играть на гитаре в возрасте 4 лет. И с тех пор Йоци с гитарой не расстается. В свое время Йоци пришлось сделать непростой выбор, поскольку он занимался баскетболом, и это тоже сулило большие перспективы. Но тяга к музыке взяла верх.

Дания. Аня Ниссен впечатляет мощным голосом. По ее признанию, с 6 лет она могла петь так громко, как хотела, не боясь побеспокоить соседей, поскольку жила с родителями в сельской местности.

Израиль. Имри Зив с раннего детства мечтал петь на большой сцене перед миллионами зрителей. Участие в "Евровидении" позволит расти профессионально, считает артист.

Румыния. Дуэт Ilinca feat. Alex Florea. Участница дуэта Илинка Мария Бэчилэ в возрасте 5 лет страдала несмыканием связок. А три года назад впечатлила судей "Голоса Румынии" своим талантом к йодлю. Александру Ионуц Флоря – певец и актер.

Норвегия. Группа JOWST, по признанию ее участников, была темной лошадкой в национальном отборе на "Евровидение". Конкурс важен для них как возможность показать свою музыку европейским зрителям, потому что, услышав ее они смогут получить удовольствие.

Нидерланды. Группа O'G3NE в составе трех родных сестер. У них уже есть опыт участия в "Евровидении", правда, детском. И тогда еще в 2007 году они заявили, что хотят стать профессиональными певицами.

Австрия. Натан Тренд с трех лет научился играть на скрипке. Уже с детства играл в мюзиклах, в 11 лет начал писать песни. Натан определил свою задачу представить Австрию так хорошо, как только можно.

Теперь известен весь состав участников финала, который пройдет 13 мая. К двадцатке примкнут еще шесть стран: пять стран-организаторов конкурса (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия) и страна-хозяйка "Евровидения-2017" Украина. -0-

 
 
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На сцене "Евровидения" 13 мая еще раз прозвучат песни Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Австрии.

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Группа NaviBand из Беларуси прошла в финал "Евровидения-2017"
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