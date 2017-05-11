Группа NaviBand

12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Группа NaviBand из Беларуси прошла в финал "Евровидения-2017", передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Беларуси на 62-м международном конкурсе песни "Евровидение", проходящем в Киеве, группа NaviBand выступила во втором полуфинале с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".

Исполнители боролись за право выйти на сцену в финале "Евровидения" с соперниками из 17 стран.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук еще раз исполнят свою композицию со сцены самого масштабного песенного конкурса Европы 13 мая.

В финале свои песни представят 26 стран: по 10 исполнителей из каждого полуфинала, пять стран - организаторов конкурса (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия) и хозяйка "Евровидения-2017" Украина.