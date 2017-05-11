Группа NaviBand считает, что песня на белорусском языке помогла им выйти в финал

12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Представители Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" группа NaviBand поделились эмоциями, которые они испытывают после объявления их финалистами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одно из слагаемых их успеха, на взгляд Артема Лукьяненко и Ксении Жук, - исполнение песни на белорусском языке. Они ставили своей целью представить европейскому слушателю культуру Беларуси, ее язык и потому счастливы, что смогли такое сделать. Это возможность рассказать большему числу людей в мире о Беларуси, ее культуре, истории и традициях, считают исполнители.

Ребята очень довольны результатом, но на вопрос о желании участвовать еще раз отвечают, что не закончена история нынешнего конкурса. "Нужно еще пережить финал. Мы прошли 100 м, а впереди еще 50", - поделился Артем.

Ксюша поблагодарила всех за поддержку, всех, кто думал, переживал, кто приехал поддержать их в Киев.

Группа NaviBand исполнит "Гісторыю майго жыцця" еще раз со сцены "Евровидения-2017" 13 мая.

На пресс-конференции стало известно, в какой части финала будут выходить артисты. Представитель Беларуси выступит в первой части финала.-0-