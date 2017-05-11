12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Финалисты "Евровидения-2017" проведут сегодня две генеральные репетиции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Артисты из 26 стран проведут сегодня дневную репетицию, а затем вечернюю в присутствии зрителей, а также для жюри национальных стран.

Путевку в финал от зрителей из первого полуфинала получили Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия. Во вторую десятку вошли Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды, Австрия. К двадцатке примкнут еще шесть стран: пять стран-организаторов конкурса (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия) и страна-хозяйка "Евровидения-2017" Украина.

Финал "Евровидения" состоится 13 мая.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" .-0-