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В Гомеле открылся музей пионерского движения

12.05.2017 07:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Историческая экспозиция, посвященная 95-летию пионерского движения «Пионерия: вчера, сегодня, завтра», открылась в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена.

На выставке представлены экспонаты и атрибутика, связанные с пионерским движением: галстуки, значки, школьная форма, грамоты, дипломы, дневники вожатых, а также документальные и фото- материалы, рассказывающие о становлении и развитии пионерского движения, сверстниках времен советской эпохи и современных продолжателях традиции. Отдельный стенд посвящен деятельности пионеров во время Великой Отечественной войны. Особенностью данного проекта является его народный характер. Многие экспонаты были переданы в фонд экспозиции жителями Гомельской области из личных предметов, хранящихся дома.

Председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Артем Карпенко отметил, что музей создан с целью укрепления пионерских ценностей и привлечения внимания общественности к проблеме сохранения исторической памяти пионерского движения.

Планируется, что экспозиция станет передвижной и после демонстрации в Гомеле будет презентована во всех районах Гомельской области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Планируется, что экспозиция станет передвижной и после демонстрации в Гомеле будет презентована во всех районах Гомельской области.

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