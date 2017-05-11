Любителей театра приглашают 14 мая на родину Огинского

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12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семь театров батлейки из Беларуси представят свои спектакли на фестивале в Залесье Сморгонского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Сморгонском райисполкоме.

Любителей театрального искусства приглашают на родину Огинского Залесье 14 мая. В этот день на открытый региональный фестиваль "Чароўны свет батлейкі" соберутся коллективы из Гродненской, Минской, Витебской областей, которые развивают этот самобытный вид белорусского народного театра. Участники представят как традиционные для белорусской батлейки постановки, так и современные интерпретации. Традиционно в большинстве представлений будет религиозная тематика, белорусская батлейка отличается также социальной направленностью произведений, что отразят театралы.

Цель фестиваля - сохранение и развитие уникальной белорусской традиции батлейки. На это мероприятие ежегодно приглашают как маленьких, так и взрослых поклонников кукольного театра. Гостям в этот день предложат также совершить экскурсии в музей-усадьбу знаменитого общественного и культурного деятеля, композитора Михаила Клеофаса Огинского. Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль батлейки впервые провели в Сморгонском районе в 2015 году, в год 250-летия Огинского. Праздник стал кульминационным мероприятием проекта "Самобытные традиции для повышения качества жизни на селе", который реализован благотворительным фондом Северные Афины в партнерстве со Сморгонским райисполкомом.

Традиции батлейки связаны с культурной историей Сморгони. В экспозиции краеведческого музея этому виду театрального искусства посвящен один из залов. Сам театр в регионе возродили в 90-х годах. Сегодня в Залесском Доме культуры под руководством этнографа, музыканта, художника и мастера по изготовлению белорусских старинных инструментов Алеся Лося существует народный театр "Батлейка", который покорил белорусских и зарубежных зрителей, гастролировал в России и Польше, Литве, Эстонии. Выступления сморгонской "Батлейки" включены в туристический маршрут, который проходит через Залесье.-0-