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NaviBand: в белорусском языке есть сила

12.05.2017 07:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Участники группы NaviBand уверены: в финал "Евровидения" им помог выйти белорусский язык, об этом музыканты заявили на пресс-конференции по итогам второго полуфинала конкурса.

NaviBand: в белорусском языке есть сила
© Sputnik/
"Евровидение-2017": результаты 2-го полуфинала

Белорусские участники прошли в финал "Евровидения-2017" по итогам голосования телезрителей и членов профессионального жюри во втором полуфинале конкурса, который состоялся в четверг вечером.

"Мы смогли доказать многим, что в белорусском языке есть сила", — заявили журналистам участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

Артисты говорят, что "ни на что не рассчитывают в финале", но готовы выйти на сцену и получить удовольствие. Приятным назвали NaviBand и то, что они "многих сделали счастливыми".

Активно болели за белорусских участников "Евровидения" гости из разных уголков мира: от Португалии до Израиля. Во время выступления белорусов в полуфинале многие журналисты подпевали, а некоторые даже просили себе белорусские флаги. Предлагаем вам посмотреть видео выступления NaviBand в полуфинале.

Выступят NaviBand в финале "Евровидения" 13 мая в первой части шоу. На данный момент букмекеры пророчат белорусам лишь 23-е место.

Группа NaviBand была создана белорусами Артемом Лукьяненко и Ксенией Жук в 2013 году, с тех пор у коллектива вышли три полноценных альбома. Вопреки заблуждению, поют они не только на белорусском языке — у них встречаются композиции также на русском. Сотрудничали NaviBand и с известным российским писателем Евгением Гришковцом — он высоко оценил их творчество и пригласил к совместной работе. На "Евровидение" NaviBand поехали лишь со второй попытки — в финале национального отбора 2016 года они заняли четвертое место.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

 
 
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Белорусских музыкантов приехали поддержать на "Евровидение" не только фанаты, но и самые близкие – родители.

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