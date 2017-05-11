ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы NaviBand вышли в финал "Евровидения-2017"

12.05.2017 00:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand вышла в финал "Евровидения-2017" по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в рамках второго полуфинала конкурса.

"Евровидение-2017" проходит с 9 по 13 мая в Киеве. В минувший вторник уже состоялся первый полуфинал конкурса, по итогам которого в финал вышли десять исполнителей и групп.

Белорусы NaviBand вышли в финал "Евровидения-2017"
© Sputnik / Евгений Казарцев
Киев "евровидийный": изменился ли город к конкурсу?

Белорусские участники конкурса — группа NaviBand — выступали во втором полуфинале шоу под номером 14 со своей песней "Гісторыя майго жыцця". По итогам голосования членов профессионального жюри и телезрителей белорусская группа смогла пройти в финал шоу — артисты попали в список десяти счастливчиков.

Также в финал "Евровидения" прошли представители следующих стран: Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Голландия и Австрия.  

У NaviBand в Киеве была серьезная поддержка — за белорусских музыкантов болели не только фанаты конкурса из Беларуси, но также украинцы, россияне и даже португальцы.

Белорусы NaviBand вышли в финал "Евровидения-2017"
© Sputnik / Евгений Казарцев
Представитель Болгарии Кристиан Костов - явный фаворит второго полуфинала "Евровидения"

За всю историю участия Беларуси в конкурсе представителям республики удавалось выходить в финал лишь четыре раза — благодаря Дмитрию Колдуну (2007), группе "3+2" (2010), Алене Ланской (2013) и Тео (2014). Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

Финал конкурса состоится в Киеве 13 мая.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу белорусские музыканты сразятся в Киеве в финале "Евровидения" с представителями еще 25 стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Гаспарян: белорусский язык не помешает NaviBand на "Евровидении"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика