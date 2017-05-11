КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand вышла в финал "Евровидения-2017" по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в рамках второго полуфинала конкурса.

"Евровидение-2017" проходит с 9 по 13 мая в Киеве. В минувший вторник уже состоялся первый полуфинал конкурса , по итогам которого в финал вышли десять исполнителей и групп.



© Sputnik / Евгений Казарцев Киев "евровидийный": изменился ли город к конкурсу?

Белорусские участники конкурса — группа NaviBand — выступали во втором полуфинале шоу под номером 14 со своей песней "Гісторыя майго жыцця". По итогам голосования членов профессионального жюри и телезрителей белорусская группа смогла пройти в финал шоу — артисты попали в список десяти счастливчиков.

Также в финал "Евровидения" прошли представители следующих стран: Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Голландия и Австрия.

У NaviBand в Киеве была серьезная поддержка — за белорусских музыкантов болели не только фанаты конкурса из Беларуси, но также украинцы, россияне и даже португальцы.



© Sputnik / Евгений Казарцев Представитель Болгарии Кристиан Костов - явный фаворит второго полуфинала "Евровидения"

За всю историю участия Беларуси в конкурсе представителям республики удавалось выходить в финал лишь четыре раза — благодаря Дмитрию Колдуну (2007), группе "3+2" (2010), Алене Ланской (2013) и Тео (2014). Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

Финал конкурса состоится в Киеве 13 мая.