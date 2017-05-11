Как же в пресс-центре "Евровидения-2017" кричали от восторга белорусские журналисты после объявления Беларуси, которая вышла в финал конкурса! И аплодировали как! Ощущение полного счастья. Прелесть была еще и в том, что назвали ведущие шоу Беларусь второй и еще в продолжении всего времени объявления стран-финалистов журналисты, в скоростном режиме передавая на свои ресурсы информацию, нет-нет да и вскликнут: "Ну как же здорово! Как прекрасно!". Да и сами NaviBand спустя полчаса, делясь переживаниями, скажут, что это было невероятно.

Хотя прочувствовать, что произошло, толком не смогли, ведь времени на ожидание и волнение практически не было. А Ксюша даже не всплакнула, хотя она натура –чувствительная, а это как раз подходящий случай для слез.

На встрече с журналистами ребята говорят, что своим успехом они обязаны, в том числе и белорусскому языку, на котором прозвучала "Гісторыя". Целью Артем и Ксения было - представить европейскому слушателю культуру Беларуси, ее язык . И у них это получилось.

Артем и Ксения счастливые, но, очевидно, уставшие. И тут ничего не поделаешь. "Евровидение" - такой марафон, когда время сжато и к концу все набирает темп. Это только на телевизионной картинке все гладко и красиво.

Но, несмотря на это, с журналистами ребята пообщались, поблагодарили за поддержку, которую чувствовали все время. Поблагодарили ребята и фанатов, которые тоже держали за NaviBand кулачки.

На вопрос о желании повторить опыт участия в "Евровидении" Артем и Ксения отвечают, что не закончена история нынешнего конкурса. "Нужно еще пережить финал. Впереди два тяжелых дня. Мы прошли 100 м, а впереди еще 50, главных и сложных", - поделился Артем. И вообще призывает относиться к конкурсу не столь серьезно, в первую очередь получать удовольствие от происходящего.

Ребятам сыплются поздравления, подарки. Ксюша показывает сережки из бисера в красно-зелено-белом цветах. "Это мне подарила девушка из Британии, она их сделала сама", - рассказала Ксения.

Журналисты еще были бы не прочь порасспрашивать, но отпускают ребят с пожеланиями удачи. Ведь завтра у них две генеральные репетиции и нужны силы, чтобы восстановиться, а это очень сложно за такое короткое время. По сути дела, пройдя два конкурсных дня, Артем и Ксения продлили свое творческое испытание еще на два, ведь вечером 12 мая снова репетиция для национальных жюри голосующих стран, а 13-го - финал.

Так что волнительные моменты вновь ждут белорусов. И в пресс-центре "Евровидения" тоже. Ведь здесь разворачиваются настоящие страсти: с бурными аплодисментами, подпевками и танцами. Делегации каждой из стран собираются у больших экранов во время выступления их представителя и поют-поют.

Вот так.

И так.

И даже так.

А так белорусская делегация.

Поддерживали ребят и другие журналисты, NaviBand - любимчики разных стран. Но белорусы не видели, как болел пресс-центр. Сами болели.

Вот таким удивительно счастливым сделали NaviBand вечер 11 мая для многих-многих людей.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-