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Кто из белорусов проходил в финал "Евровидения"

12.05.2017 09:48 — Новости Культуры | БелТА  
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Кто из белорусов проходил в финал "Евровидения"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне, 11 мая, белорусский коллектив NaviBand в составе Артема Лукьяненко и Ксении Жук вышел в финал конкурса "Евровидение", который в нынешнем году проходит в Киеве. Удачу группе принесла песня на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця". Предлагаем вспомнить, в какие годы Беларусь выходила в финал "Евровидения".

Беларусь принимает участие в песенном конкурсе "Евровидение" с 2004 года. Впервые в финал конкурса прошел белорусский представитель Дмитрий Колдун с англоязычной песней "Work Your Magic". Произошло это в 2007 году в Хельсинки. Дмитрий Колдун показал самый лучший результат среди белорусских участников, заняв 6-е место.

Затем в 2010 году на "Евровидении" в Осло белорусская группа "3+2" сумела пройти в финал с песней "Butterflies" на английском языке.

В шведском городе Мальмё в 2013 году Алена Ланская порадовала белорусов выходом в финал с песней "Solayoh".

В 2014 году в Копенгагене TEO с песней "Cheesecake" также пробился в финал.

Ждем 13 мая финального результата NaviBand. Болеем за наших. Хей-хей, а-я-я-яй-я-о!-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь принимает участие в песенном конкурсе "Евровидение" с 2004 года. Впервые в финал конкурса прошел белорусский представитель Дмитрий Колдун с англоязычной...

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