ДОСЬЕ: Иосиф Жинович: выдающийся цимбалист, композитор и дирижер

Белорусские цимбалы с их неповторимым звучанием давно стали символом самобытной национальной культуры. Главная заслуга в этом принадлежит талантливому музыканту, превратившему наивные мотивы народных песен в высокое искусство, - Иосифу Иосифовичу Жиновичу. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения цимбалиста-виртуоза, основателя цимбаловедения, дирижера, композитора и педагога.

Иосиф Иосифович Жинович (наст. Жидович) родился 14 мая 1907 года в деревне Орешковичи Пуховичского района в крестьянской семье. Музыкальное дарование передалось ему по наследству: дед и отец не только превосходно играли на цимбалах, но и сами их мастерили. В 15-летнем возрасте Иосиф, не знавший нот и игравший на слух, отправился на прослушивание в Первый Белорусский драматический театр (ныне Национальный академический театр им. Янки Купалы). Юный виртуоз поразил присутствующих своим талантом и был принят в театральную труппу в качестве музыканта-оркестранта. В 1922 году он начал свою профессиональную деятельность.

В 1926 году Жинович поступает в музыкальную школу, а через год - на юридический факультет Белорусского государственного университета. Будучи студентом БГУ, он учился в Минском музыкальном техникуме, так что дипломы юриста и музыканта получил одновременно. Однако любовь к искусству победила: Иосиф Жинович стал концертмейстером и солистом Белорусского государственного ансамбля народных инструментов, а в 1941 году окончил теоретико-композиторское отделение Белорусской консерватории.

Предвоенные годы стали временем невероятных творческих успехов: Жинович прославился как выдающийся исполнитель, чья игра отличалась виртуозным блеском, артистизмом, глубиной постижения авторской мысли. В 1939 году на Первом Всесоюзном смотре исполнителей на народных инструментах Иосиф Жинович был удостоен второй премии и заслужил похвалы известных музыкантов.

В годы Великой Отечественной войны музыкант был направлен в Казахскую государственную филармонию, неоднократно выступал в составе фронтовых концертных бригад. После освобождения Минска Иосиф Жинович вернулся в белорусскую столицу и начал преподавать. Впоследствии он проявил себя как талантливый педагог и организатор, основавший в Белорусской государственной консерватории класс цимбал и кафедру народных инструментов, которой заведовал в 1946-1963 годах.

Самый плодотворный период в творчестве музыканта связан с Государственным народным оркестром Республики Беларусь (ныне Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И.Жиновича), художественным руководителем и главным дирижером которого Иосиф Иосифович стал в 1946 году. Именно как дирижер этого оркестра Жинович приобрел широкую известность у слушателя и завоевал признание в профессиональной среде.

Коллектив под руководством Иосифа Жиновича заложил фундамент развития профессионального исполнительства на народных инструментах в Беларуси. Сам мастер и музыканты оркестра многое сделали для возрождения традиционных инструментов - цимбал, лиры, жалейки, дуды, окарины и др.

Жинович не оставлял и сольную карьеру: его репертуар состоял из оригинальных композиций, а также переложений классических произведений. Он сочинил пьесы для цимбал и фортепьяно, среди которых "Белорусская танцевальная сюита", "Протяжная и хороводная"; для квартета цимбал - "Белорусская сюита", "Белорусская песня и танец" и многие другие. Им сделаны переложения для народных инструментов классических произведений Бородина, Чайковского, Мусоргского, Моцарта, Штрауса, Шопена и других известных композиторов. Цимбалы Жиновича звучали в концертных залах Германии, Канады, Польши, Финляндии, Франции, Чехии.

Выдающийся музыкант и композитор оставил после себя обширное теоретическое наследие: работы исследовательского, методического и просветительского характера, посвященные белорусским цимбалам. Он является автором книги "Школа для белорусских цимбал" - первого учебного пособия по игре на этом инструменте. В масштабном исследовании "История развития народных цимбал в Белоруссии" Иосиф Жинович обобщил и систематизировал сведения о цимбалах.

Деятельность блестящего исполнителя, дирижера и композитора была отмечена высшими почетными званиями Беларуси и Советского Союза. В 1968 году ему было присвоено звание народного артиста СССР и Государственная премия БССР.

Умер Иосиф Жинович в 1974 году. В память о талантливом музыканте установлена мемориальная доска на доме в Минске, где он жил. В настоящее время имя Иосифа Жиновича носит одна из столичных улиц, а также Национальный академический народный оркестр Беларуси.

В стране раз в три года проходит Республиканский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Иосифа Жиновича. Конкурс проводится Министерством культуры Республики Беларусь и организуется при содействии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.-0-