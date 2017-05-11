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Порядок выступлений в финале "Евровидения-2017"

12.05.2017 10:22 — Новости Культуры | БелТА  
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Порядок выступлений в финале "Евровидения-2017"

Сегодня ночью на официальном сайте конкурса был опубликован порядок выступлений финалистов "Евровидения-2017".

Напомним, в финал вышли по десять победителей двух полуфиналов, также автоматически в последний этап попали страны так называемой Большой пятерки - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также старана-хозяйка — Украина. Всего на сцене в финале прозвучит 26 песен.

Представители нашей страны - группа NaviBand выступит под номером 3.

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2017":

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

Напомним, что NaviBand выступали во втором полуфинале, который прошел 11 мая. Второй раз они исполнят песню на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця" уже в финале "Евровидения", который пройдет завтра, 13 мая.

Беларусь за всю историю своего участия в данном конкурсе проходила в финал четыре раза. В 2007 Дмитрий Колдун завоевал 6-е место в финале, это до сих пор остается самым лучшим результатом нашей страны. В 2010 представителем Беларуси в финале стала группа "3+2". В 2013 — Алена Ланская, в 2014 — ТЕО, они оба заняли 16-е место.

 
 
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Напомним, в финал вышли по десять победителей двух полуфиналов, также автоматически в последний этап попали страны так называемой Большой пятерки - Франция,...

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