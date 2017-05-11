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Благотворительный концерт "Прикосновение к жизни" пройдет в "Минск-Арене" 25 мая
12.05.2017 10:13 — Новости Культуры | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт "Прикосновение к жизни" пройдет 25 мая в спорткомплексе "Минск-Арена".
Нынешний концерт станет юбилейным, десятым по счету. Он приурочен к Международному дню защиты детей, который празднуют 1 июня.
Традиционно мероприятие проходит в поддержку детей и семей, которые не могут в силу ряда причин сами о себе позаботиться. Его проводят благотворительные фонды "Прикосновение к жизни" и "Родник доброты". Главная цель концерта - привлечь внимание общества к проблемам детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями и проблемам детей сирот. Средства от реализации билетов будут направлены детям, которые больны гематологическими и онкологическими заболеваниями.
Участие в благотворительном мероприятии примут известные белорусские музыканты, в их числе народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Лариса Грибалева, Галина Шишкова, Тео и Ольга Рыжикова, Герман, Ольга Плотникова и др. Также выступят детские творческие коллективы. Хэдлайнер - Сосо Павлиашвили. Начало в 19.00.
Концерт организован при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства культуры, Министерства информации, Министерства труда и социальной защиты, Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета, Республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб", ООО "Белорусский союз женщин". Организатор: ГУ "Заслуженный коллектив РБ "Музыкальная капелла "Сонорус" Минской области".-0-
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Нынешний концерт станет юбилейным, десятым по счету. Он приурочен к Международному дню защиты детей, который празднуют 1 июня.
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