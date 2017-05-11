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Дорофеева: выход Naviband в финал "Евровидения" - это гордость для страны

12.05.2017 11:20 — Новости Культуры | БелТА  
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Дорофеева: выход Naviband в финал "Евровидения" - это гордость для страны
Ирина Дорофеева. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход Naviband в финал "Евровидения" - это гордость для страны. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА заслуженная артистка Беларуси, депутат Палаты представителей Ирина Дорофеева.

То, что Naviband вышли в финал "Евровидения", не только огромная удача, успех, но и гордость для страны, считает артистка. Ведь впервые в конкурсе участвует песня на белорусском языке, и в таком живом, искреннем исполнении. "Ребята очень достойно выступили - после них осталась просто буря позитивных эмоций. Думаю, это уже главная победа - когда вся страна радуется за них. Конечно, надеюсь на высокий результат в финале. Считаю, что они действительно одни из лучших исполнителей на конкурсе в этом году", - добавила она.

Главное в выступлении Naviband то, что они были абсолютно искренние, очень самобытные, отметила Ирина Дорофеева. "Они очень гармонично смотрелись. Многие исполнители, казалось, пытаются надеть на себя какую-то маску, придумать некий образ и как-то его донести. Честно говоря, трудно представить, что они делают дальше - после одной песни на сцене. А у ребят, я знаю, есть хорошая, яркая концертная программа. Поэтому для них это чудесный старт. И думаю, что у них большое творческое будущее. Они были молоды, красивы и необычайно позитивны!", - заключила артистка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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То, что Naviband вышли в финал "Евровидения", не только огромная удача, успех, но и гордость для страны, считает артистка.

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