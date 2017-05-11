Увлеченные успехом белорусов, вы могли не заметить, что в финал "Евровидения" по итогам второго полуфинала прошли еще девять стран. Sputnik расскажет, с кем придется побороться белорусским участникам.



© REUTERS Gleb Garanich "Евровидение": песни победителей первого полуфинала

Второй полуфинал конкурса прошел в Киеве 11 мая. Белорусские участники, группа NaviBand, выступали во втором полуфинале шоу под номером 14 с песней "Гісторыя майго жыцця".

По итогам голосования членов профессионального жюри и телезрителей белорусская группа смогла пройти в финал шоу.

Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"

Семнадцатилетний Кристиан Костов родился в Москве, и он в некотором смысле надежда россиян, чью исполнительницу, Юлию Самойлову, не "Евровидение" не пустили. Болгарина российского происхождения, который живет и учится в Москве, букмекеры прочат в фавориты конкурса. Уже в четырнадцать лет Костов пел в Кремле. Оценят ли его выступление на 12 баллов по всему миру — узнаем в финале.

Хорватия: Jacques Houdek — "My Friend"

Еще белорусский норвежец Александр Рыбак доказал, что скрипка на сцене всегда прибавляет шансов на успех. С исполнителем-хорватом на сцене была не только скрипка, но и виолончель. Джек Худек спел песню-наставление, призвав слушателя каждый день воспринимать как чудо, искать свой путь и не сдаваться. Исполнителя, к слову, прочили в оперные певцы, и на сцене он продемонстрировал диапазон голоса.

Венгрия: Йоци Папай — "Origo"

Йоци Папай — венгерский исполнитель с цыганскими корнями. Уже в четырехлетнем возрасте он играл на гитаре и пытался писать первые песни. Пока вокруг кружится в танце прекрасная танцовщица, певец сетует со сцены на историю любви, признается в том, что бродяга и что этого не изменишь. Если вам нравятся цыганские танцы, готовьтесь голосовать за Венгрию, песен про любовь в этом году лимитированное количество.

Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"

Аня Ниссен родилась в Австралии у семьи иммигрантов из Дании. Она рассказывает, что так хорошо развила голос потому, что в сельской местности могла петь так громко, как хотела. Со сцены "Евровидения" она говорит — "Ты знаешь, где я!" В Киеве, Аня, конечно, в Киеве. Но вообще, это, конечно, еще одна песня про любовь.

Израиль: Имри — "I Feel Alive"

Израильский исполнитель учится на журналиста. Песня у него бодрая, на "Евровидении" он был уже дважды, но все время в роли бэк-вокалиста, и теперь солирует. Солирует весьма зажигательно, за его спиной непрестанно что-то вспыхивает. Песня, к слову, была написана авторами многих израильских хитов.

Румыния: дует Алекса Флоря и Илинки — "Yodel it!"

Их песня "Yodel it!" — это энергичная смесь поп музыки, хип-хопа и йодля, особой и очень необычной техники пения, пишут о дуэте. Yodel — уникальная техника пения, которой владеет девятнадцатилетняя Илинка. Как и белорусы, Румыния решила продемонстрировать, чем богата страна — в частности, йодлем.

Норвегия: дуэт JOWST — "Grab the Moment"

В песнях участников этого года явно прослеживается призыв ценить момент — в этом убеждают публикую и норвежцы. Йоаким Вит Стин более известен как JOWST — норвежский музыкант, диджей, продюсер и автор песен. Вместе с вокалистом Александром Валманом, JOWST выступил на конкурсе, и сцена "Евровидения" на пару минут превратилась в сцену техно фестиваля.

Голландия: Трио O'G3NE — "Lights and Shadows"

Три сестры из Нидерландов особенно должны понравиться поклонникам сериала "Glee". Им — и жюри конкурса "Евровидение". Название группы, к слову, означает, что девушки — сестры. О — это первая группа их матери, а G3NE — набор генов, которым они связаны между собой.

В раннем детстве девочки продемонстрировали выдающийся музыкальный талант, они даже представили свою страну на детском "Евровидении-2007" и заняли 11-е место. А популярность им принесло участие в голландской версии шоу "Голос".

Австрия: Натан Трент — "Running on Air"

Свойский, как Джастин Тимберлейк, Натан надел белую майку, спел про людей, которые не верили в него, спел про то, как ничто не заставило его сдаться — и вот он, весь в белом, от майки до байки, стоит на сцене "Евровидения". Жюри песня понравилась.

Как большинство участников, Натан рассказал, что еще в детстве решил, что станет музыкантом. Музыкальное образование Натан получил в Венском университете музыки и искусств. Он изучил танцевальное направление, актерское мастерство, разные стили музыки.

Изначально он подал заявку на прохождения отбора для участия в Евровидении-2017 немецкому национальному вещателю, однако ему посоветовали попробовать силы у себя на родине.