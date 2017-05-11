Выставка созданных российскими художниками картин о Беларуси открылась в Москве

Фото пресс-службы Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка "Белорусские мотивы", на которой представлены созданные российскими художниками картины о Беларуси, открылась в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В 2016 году 11 живописцев из Санкт-Петербурга провели пленэр, путешествуя по Беларуси. Итогом творческой экспедиции стало около 80 полотен, большая часть из которых представлена в посольстве в Москве. Картины уже выставлялись в Орше, Минске и Санкт-Петербурге, получив высокую оценку публики и признанных мастеров живописи.

На холстах изображены достопримечательности Минска, Орши, Мирский и Несвижский замки, Дом-музей Шагала в Витебске, Свято-Покровский женский монастырь в Толочине Витебской области и другие живописные места.

Открывая выставку, советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич отметил живость и удивительную точность представленных работ. «Красоты Беларуси, ее бескрайние просторы, неповторимая природа и незабываемый исторический колорит - все это душа и сердце белорусского народа», - сказал дипломат. По его словам, очень важно, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией реализация таких художественных выставок, как "Белорусские мотивы" становится подтверждением прочным политическим, экономическим, гуманитарным и культурным связей двух стран.

Экспозиция является частью масштабного социально-культурного проекта "Мир глазами художников", организованного фондом Вячеслава Заренкова "Созидающий мир". В рамках этого проекта проведены серии перекрестных пленэров: российских живописцев в странах Европы и иностранных художников - в регионах России. В результате создано более тысячи живописных холстов и проведено более 20 выставок по всему миру.

Как рассказала директор фонда "Созидающий мир" Наталья Берзина, проект был создан пять лет назад с целью развития международных связей и обмена творческим опытом. Художники уже посетили 2 страны, но самый теплый и душевный прием они встретили в Беларуси. Она сообщила, что в ближайших планах фонда организовать пленэры белорусских авторов в регионы России.

Выставка в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России будет представлена до 24 мая.-0-

Фото пресс-службы Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации