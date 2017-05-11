Андрей Квашевич. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У NaviBand есть все шансы получить высокие результаты в финале "Евровидения". Такое мнение корреспонденту БЕЛТА озвучил белорусский продюсер, руководитель проекта "Беларусь-тур" Андрей Квашевич.

"Мы вышли в финал, и это уже победа, - считает Андрей Квашевич. - Беларусь показала себя как независимая и успешная страна. На сцене "Евровидения" прозвучала песня на белорусском языке. Уверен, что через культуру мы можем популяризировать Беларусь не меньше, чем через спорт".

По словам продюсера, еще в период отбора он написал на своей странице в Фейсбуке, что NaviBand будет в Киеве, и пожелал им успеха. "Это была не эмоциональная оценка, а профессиональная, в соответствии с их внешними данными и стилистикой музыки", - отметил Андрей Квашевич.-0-