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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Майские музыкальные вечера" пройдут в филиале Музея истории Минска "Лошицкая усадьба" 13, 20 и 27 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Гостей ожидают концертные программы "Весенняя серенада", "Музыка в белорусских усадьбах", "И жизнь, и слезы, и любовь…". Посетители смогут услышать вокальные и инструментальные композиции различных жанров и стилей в исполнении талантливых молодых музыкантов. Концерты состоятся в 19.00. Для детей до семи лет вход бесплатный.

Инициаторы майских музыкальных вечеров - участники международного проекта Young Voices, которые традиционно выступают в исторических пространствах - музеях, дворцах и замках. В бальном зале Лошицкой усадьбы прозвучит музыка белорусских, русских и европейских композиторов минувших эпох.

Цель организаторов мероприятия - возрождение богатых традиций музыкальных салонов XVIII - начала XX веков, популяризация классической музыки и музыкального наследия Беларуси.-0-