ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лошицкая усадьба в Минске приглашает на "Майские музыкальные вечера"

12.05.2017 12:30 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лошицкая усадьба в Минске приглашает на "Майские музыкальные вечера"
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Майские музыкальные вечера" пройдут в филиале Музея истории Минска "Лошицкая усадьба" 13, 20 и 27 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Гостей ожидают концертные программы "Весенняя серенада", "Музыка в белорусских усадьбах", "И жизнь, и слезы, и любовь…". Посетители смогут услышать вокальные и инструментальные композиции различных жанров и стилей в исполнении талантливых молодых музыкантов. Концерты состоятся в 19.00. Для детей до семи лет вход бесплатный.

Инициаторы майских музыкальных вечеров - участники международного проекта Young Voices, которые традиционно выступают в исторических пространствах - музеях, дворцах и замках. В бальном зале Лошицкой усадьбы прозвучит музыка белорусских, русских и европейских композиторов минувших эпох.

Цель организаторов мероприятия - возрождение богатых традиций музыкальных салонов XVIII - начала XX веков, популяризация классической музыки и музыкального наследия Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостей ожидают концертные программы "Весенняя серенада", "Музыка в белорусских усадьбах", "И жизнь, и слезы, и любовь…".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Выставка созданных российскими художниками картин о Беларуси открылась в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика