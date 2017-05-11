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Единственная рукопись приквела "Гарри Поттера" украдена в Англии

12.05.2017 12:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Редкая рукопись с предысторией саги о Гарри Поттере была украдена во время ограбления в центральной Англии. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает Reuters.


Ограбление произошло в Бирмингеме в конце апреля. Полиция обратилась к поклонникам серии за помощью в нахождении рукописи.

«Единственные люди, которые купят этот уникальный объект — настоящие фанаты Гарри Поттера. Мы просим всех, кто увидит в продаже эту вещь, связаться с полицией», — заявили в правоохранительных органах.

История из 800 слов была написана Джоан Роулинг на двух сторонах почтовой открытки. Действие разворачивается за три года до рождения Гарри Поттера вокруг персонажей Северуса Снегга и отца Гарри, Джеймса Поттера.

Рукопись завершается словами: «Из приквела, над которым я не работаю, — но было весело!»

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.

 
 
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Полиция обратилась к поклонникам серии за помощью в нахождении рукописи.

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