МИНСК, 12 мая — Sputnik. Накануне нового конкурсного этапа член жюри музыкального проекта "Ты супер!" певица Елка рассказала, почему каждому артисту обязательно нужно волноваться перед выступлением.

— Лиза, что вы чувствуете, когда вы выходите на сцену проекта "Ты супер!"?

— Эта сцена уже стала моим "местом силы". Каждый раз, когда я выхожу поддержать кого-то, чувствую мощную концентрацию переживаний и адреналина, и понимаю, как певцам здесь непросто.

© Sputnik/ ANTON DEVYATKIN Дарья Чернова готовится зажечь на полуфинале "Ты супер!"

— Все детки очень волнуются. Скажите, правда ли, что волнение — главный враг артиста?

— Для артиста самое важное — перевести волнение из минуса в плюс. Ведь без адреналина, без горящих глаз, без ожидания чуда и без волнения артист угасает. Поэтому волноваться нужно! Когда говорят, что сцена лечит, это правда, адреналин дает нам сил собраться, волнение помогает нам выступить. Просто этого зверя надо приручить.

— У вас есть какой-то лайфхак для идеального выступления?

— Тут все очень просто: очень важно выспаться, соблюдать голосовой режим — беречь свои связки, не кричать. Есть диета для вокалистов, ее надо придерживаться. Например, цитрусовые и газировка вредны для певца.

— Многие зрители проекта пишут вам благожелательные комментарии. Вам запомнились какие-то их напутствия, слова поддержки или критики?

© Фото: YouTube/ НТВ Titanium белоруски Даши Черновой на шоу "Ты супер!"

— Я человек, глубоко зависящий от соцсетей. И знаю цену комментариям. Если вдруг я чувствую "звездное" состояние, то сразу иду читать отзывы на свои клипы, чтобы хорошенько заземлиться. Поверьте, нет ничего жестче комментариев в YouTube. Но когда я прочитала отклики на видео с проекта "Ты супер!", то готова была прослезиться. Этот проект сумел вытащить из глубины души человека все самое хорошее. Я готова обнять всех, кто пишет добрые слова нашим детям.

— Что вы можете пожелать участникам, прошедшим в следующий тур?

— Мы всеми ими гордимся, мы их любим, мы их невероятно ценим. Каждый из наших детей абсолютный герой, совершающий ежедневные подвиги. Возможно, многие из них до конца не осознали, что являются вдохновляющим примером для большинства людей, которые до этого не находили причин поверить в себя. Добро — это великая сила, а наши дети — это абсолютное добро.

В субботу, 13 мая, в 20:00 на телеканале НТВ и на сайте Sputnik Беларусь состоится трансляция очередного конкурсного шоу "Ты супер!". Ранее белорусская конкурсантка Дарья Чернова вышла в полуфинал проекта. Новое выступление Даши можно будет увидеть в следующих шоу. Поддержать белорусскую участницу своими голосами зрители могут на сайте Sputnik Беларусь .

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. На старте проекта его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.