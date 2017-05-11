12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Группа NaviBand не делает прогнозов на финал "Евровидения-2017", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По признанию Артема Лукьяненко и Ксении Жук, это не имеет для них значения, поскольку свою главную цель он достигли - вошли в десятку финалистов конкурса с белорусскоязычной песней.

Ребята хотят просто хорошо выступить, получить удовольствие сами и доставить его зрителям. Ведь в зале конкурса на полуфинале они ощутили, как много людей радовалось, слушая "Гісторыю майго жыцця".

Европейские букмекеры по итогам выступления в финале видят NaviBand на 22-й позиции. А хрустальный микрофон "Евровидения-2017", по прогнозам, увезет в Италию харизматичный 35-летний Франческо Габбани. Второе место займет Сальвадор Собрал из Португалии, третью строчку - Кристиан Костов из Болгарии. На четвертую позицию букмекеры ставят Бланш из Бельгии. Робин Бенгтссон из Швеции замкнет пятерку лидеров. В десятку войдут Великобритания, Румыния, Армения, Хорватия, Франция.

Финал 62-го международного конкурса песни "Евровидение" пройдет 13 мая.-0-