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NaviBand не делает прогнозов на финал "Евровидения-2017"

12.05.2017 12:45 — Новости Культуры | БелТА  
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12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Группа NaviBand не делает прогнозов на финал "Евровидения-2017", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По признанию Артема Лукьяненко и Ксении Жук, это не имеет для них значения, поскольку свою главную цель он достигли - вошли в десятку финалистов конкурса с белорусскоязычной песней.

Ребята хотят просто хорошо выступить, получить удовольствие сами и доставить его зрителям. Ведь в зале конкурса на полуфинале они ощутили, как много людей радовалось, слушая "Гісторыю майго жыцця".

Европейские букмекеры по итогам выступления в финале видят NaviBand на 22-й позиции. А хрустальный микрофон "Евровидения-2017", по прогнозам, увезет в Италию харизматичный 35-летний Франческо Габбани. Второе место займет Сальвадор Собрал из Португалии, третью строчку - Кристиан Костов из Болгарии. На четвертую позицию букмекеры ставят Бланш из Бельгии. Робин Бенгтссон из Швеции замкнет пятерку лидеров. В десятку войдут Великобритания, Румыния, Армения, Хорватия, Франция.

Финал 62-го международного конкурса песни "Евровидение" пройдет 13 мая.-0-

 
 
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По признанию Артема Лукьяненко и Ксении Жук, это не имеет для них значения, поскольку свою главную цель он достигли - вошли в десятку финалистов конкурса с...

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