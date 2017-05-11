Гигантский груз начал свой 665-километровый путь по пяти областям Беларуси на 124 колесах

Гигантский груз для Мозырского нефтеперерабатывающего завода едет по белорусским дорогам. 100-тонной цистерне, которую перевозит тягач на 124 колесах, предстоит в сумме преодолеть 665 километров по белорусским дорогам.

Общий вес автопоезда составляет 185 тонн, высота 7 метров 2 сантиметра. Из-за этого грузовик смог въехать только через погранпереход «Лынтупы». Путь для громадины проложили таки образом, чтобы объехать путепроводы и рамки системы BelToll, а линии электропередачи приходится или приподнимать для проезда грузовика, или даже отключать. Камера TUT.BY проехала и пролетела над необычным грузом.

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Напомним, сепаратор низкого давления для утилизации серы на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе проедет по территории пяти областей Беларуси. Емкость едет из чешского Градец-Кралове.