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У NaviBand есть все шансы на победу в "Евровидении" - Солодуха

12.05.2017 12:57 — Новости Культуры | БелТА  
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У NaviBand есть все шансы на победу в "Евровидении" - Солодуха
Александр Солодуха. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У NaviBand есть все шансы на победу в "Евровидении". Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА певец Александр Солодуха.

Музыкант впечатлен номером NaviBand в полуфинале "Евровидения". "Посмотрел в интернете выступление и меня переполняют эмоции. Эти белые костюмы, белая лодка - просто символ Беларуси, независимости, чистоты и искренности. Ребята молодцы. Две-три ноты были фальшивые, но это допустимо при живом пении, могу сказать как певец, как вокалист. В выступлении присутствовали энергетика, харизма и такая живая молодость. И очень хорошо, что ребята пели на своем, на родном языке. Болею за наших ребят. Считаю, что есть все шансы на победу! У меня такое предчувствие", - поделился впечатлениями Александр.

"Была естественность, непринужденность, первозданность и чистота. Но в то же время современная подача. Искренне и честно - меня захлестывают эмоции. Сейчас очень хотелось бы, чтобы "Евровидение" приехало в Беларусь. Думаю, есть все шансы для этого, но поживем - увидим", - заключил музыкант.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Болею за наших ребят. Считаю, что есть все шансы на победу! У меня такое предчувствие", - поделился впечатлениями Александр.

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