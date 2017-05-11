Александр Солодуха. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У NaviBand есть все шансы на победу в "Евровидении". Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА певец Александр Солодуха.

Музыкант впечатлен номером NaviBand в полуфинале "Евровидения". "Посмотрел в интернете выступление и меня переполняют эмоции. Эти белые костюмы, белая лодка - просто символ Беларуси, независимости, чистоты и искренности. Ребята молодцы. Две-три ноты были фальшивые, но это допустимо при живом пении, могу сказать как певец, как вокалист. В выступлении присутствовали энергетика, харизма и такая живая молодость. И очень хорошо, что ребята пели на своем, на родном языке. Болею за наших ребят. Считаю, что есть все шансы на победу! У меня такое предчувствие", - поделился впечатлениями Александр.

"Была естественность, непринужденность, первозданность и чистота. Но в то же время современная подача. Искренне и честно - меня захлестывают эмоции. Сейчас очень хотелось бы, чтобы "Евровидение" приехало в Беларусь. Думаю, есть все шансы для этого, но поживем - увидим", - заключил музыкант.-0-