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Новый сезон проекта "Пешеходка" стартует в Минске 13 мая

12.05.2017 13:50 — Новости Культуры | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон проекта "Пешеходка" стартует в Минске 13 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Фестиваль уличных музыкантов "Место под солнцем", который пройдет в Верхнем городе, соберет свыше 100 коллективов и исполнителей. Лучшие из них получат возможность выступать в течение года на 16 площадках столицы, включая переходы Минского метрополитена и исторический центр (район Каретного дворика, Музыкального переулка, Минской городской ратуши и терраса у концертного зала "Верхний город").

Участников будут отбирать специалисты в различных музыкальных направлениях, обладающие необходимым опытом для объективной оценки музыкального материала и определения уровня профессионализма конкурсантов. Завершится мероприятие выступлением группы "Палац".

Организатором фестиваля выступает Мингорисполком.

Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда от машин освободили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. В теплое время года здесь выступают музыкальные и театральные коллективы, участники клубов исторической реконструкции, торгуют ремесленники. Программа меняется еженедельно, афиша выступлений размещается в соцсетях и на сайте Пешеходка.бел. В 2017 году проект изменил формат - количество площадок для выступлений значительно увеличилось.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Участников будут отбирать специалисты в различных музыкальных направлениях, обладающие необходимым опытом для объективной оценки музыкального материала и...

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