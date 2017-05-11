Десять исполнителей, которые приглянулись жюри во втором полуфинале , вы еще услышите, а пока Sputnik предлагает еще раз вспомнить композиции тех, кого обошли своим вниманием члены жюри.

Эстония: Лаура и Койт Тооме — "Верона"

Оба исполнителя не впервые на сцене конкурса. Тооме представлял Эстонию на "Евровидении" еще в 1998 году, а Лаура Пыльдвере — пела в группе Suntribe, которая поехала от страны на конкурс в 2005 году. Песня — своего рода современная интерпретация истории о Ромео и Джульетте, на которую автора вдохновило путешествие по самой Вероне.

Литва: группа Fusedmarc — "Rain of Revolution"

Проект Fusedmarc был образован в 2004 году и вскоре стал одним из самых интересных музыкальных явлений в современной Прибалтике.

В 2007 году группа была признана лучшей экспериментальной музыкальной группой в Литве, а в 2008 году они получили награду в категории "Лучшая литовская электронная группа". Стиль группы предполагает сочетание музыки и видео-арта.

Швейцария: группа Timebelle — "Apollo"

Почти как героиня диснеевского мультфильма "Красавица и чудовище", швейцарская исполнительница появилась на сцене в пышном желтом платье. В состав швейцарской группы Timebelle на сегодняшний день входят три участника: вокалистка Мируна Манеску, ударник Самюэль Форстер, а также Эмануэль Даниель Андриеску, играющий на саксофоне, кларнете и фортепиано.

Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit Of The Night"

Валентина Монетта — известная сан-маринская певица джазовой и поп-музыки: она уже в четвертый раз представляет свою страну на "Евровидении". Она участвовала в конкурсе в 2012, 2013 и 2014 годах. Джимми Уилсон прежде, чем попасть в Киев, обучался сценическому мастерству в Голливуде, играл в мюзикле "Sisterella", который продюсировал Майкл Джексон.

Ирландия: Брендан Мюррэй — "Dying To Try

Брендан Мюррэй — 20-летний ирландский певец и бывший участник популярного ирландского бойз-бенда Hometown. Жюри выбрало Мюррея представлять Ирландию в ходе закрытого голосования — он стал первым из более чем трехсот претендентов в своей стране.

Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"

Клаудия начала свою музыкальную карьеру в двенадцать лет. Она участвовала в различных телешоу и фестивалях. Ее вокальный диапазон варьируется от низкого балладного плача до мощного соул.

Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"

Певица прославилась благодаря участию в талант-шоу. Петь она начала с четырех лет. Яна также изучает юриспруденцию, параллельно занимаясь модельным бизнесом.

Несколько лет подряд она выступала на фестивале "Скопье Фест" и многих других шоу.

Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

Исполнительница от Сербии пыталась попасть на "Евровидение" в 2009 году, но не смогла пройти в финал отборочного этапа. А вот в этом году она справилась. Сейчас Тияна живет и работает в США, ранее она уже участвовала в "Евровидении" в 2011 году, как бэк-вокалистка у исполнительницы Нины Радойичич.

Во втором полуфинале "Евровидения-2017", который состоялся вечером 11 мая, принимать участие должна была и российская конкурсантка Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Европейский вещательный союз пытался урегулировать данный вопрос и называл подобные шаги украинских властей возмутительными, однако в Киеве настояли на своем. В итоге российский "Первый канал" отказался от участия в "Евровидении-2017" и от трансляции шоу.