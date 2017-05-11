12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 белорусских музеев присоединятся к международной акции "Ночь музеев-2017". Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Анжелика Янковская, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году популярную акцию "Ночь музеев" и Международный день музеев, который традиционно отмечается 18 мая, отпразднуют 92 белорусских учреждения культуры, в том числе 8 республиканских музеев.

Сама акция в Беларуси стартует уже в субботу, 13 мая. Первых посетителей приглашает Несвижский дворец (с 19.00 до 22.30). Гостям предлагают совершить путешествие во времени и оказаться в Западной Беларуси первой половины XX века - окунуться в атмосферу межвоенной жизни, узнать, что представлял собой Несвижский дворец того времени, как выглядели белорусские города и поселки, что волновало их жителей. Посетители смогут побывать в самых потаенных местах дворца, куда не водят во время обычных экскурсий - закрытые двери дворцовых комнат будут гостеприимно распахнуты, уверяют сотрудники.

Мирский замок 18 мая присоединится к "Ночи музеев" с программой "Эхо Мира…". С 10.00 до 18.00 вход на экспозиции северного корпуса, северо-западной и центральной башен замка будет бесплатным, а с 18.00 и до 21.00 можно будет бесплатно посетить международную выставку "Ultima Ratio Regum. Беларусь в Северных войнах середины XVII - начала XVIII в.". В 20.00 организаторы предлагают желающим принять участие в интерактивной музейной программе "В гости к Пане Коханку" совместно с ансамблем цыганской песни "Джана Рома" (Ошмяны).

Необычную программу подготовил и Национальный художественный музей Беларуси. Здесь будут ожидать гостей 20 мая с 19.00 до 00.00. В этом году создать особую атмосферу вокруг произведений искусства организаторам поможет роман аргентинского постмодерниста Хумлио Кортамсара "Игра в классики". Название книги было взято в качестве темы мероприятия "Игра в классики, или отказ от строгой геометрии". По замыслу кураторов, гости смогут сами выбрать схему посещения музея, подобно выбору своего пути при чтении упомянутой книги.

Национальный исторический музей с 20 на 21 мая приурочит "Ночь музеев" к закрытию масштабного выставочного проекта "Торговля Беларуси на весах истории". У посетителей появится возможность увидеть торговлю в ином свете и раскрыть ее самые тайные стороны. Например, гостей ожидают квест "Тайными тропами контрабандистов", тематические фотозоны, театрально-музыкально-танцевальная программа и перфомансы от франкофонного театра в Беларуси Moo Teatro, а также другие сюрпризы. Время проведения мероприятия - с 20.00 до 02.30.

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа в этом году предложит насыщенную театрализованную программу, в которой найдут отражение мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения великого поэта и писателя. Экскурсионная программа 20 мая познакомит с традиционным укладом жизни семьи Мицкевичей и позволит перенестись на 70 лет назад, чтобы увидеть самого хозяина дома, его домочадцев и гостей. Также участников акции ожидают выступления музыкальных групп, возможность пересмотреть архивные видеоматериалы 1950-х годов, мастер-классы и фуд-зона с традиционными белорусскими сладостями.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 20 мая представит праздничную программу "Ночь музеев - 2017. Город засыпает, просыпается музей…". С наступлением вечера экспозиция оживет: танкисты, летчики, зенитчики, стрелки, партизаны, подпольщики, военные корреспонденты, медсестры и другие персонажи военных лет заполнят залы. Они расскажут об экспонатах и инсталляциях, покажут эпизоды из военной жизни и даже предложат посетителям в них поучаствовать. Начало в 18.00.

Другие белорусские музеи также подготовили необычные интерактивные программы.

"Ночь музеев" - международная акция, которая проходит ежегодно в более чем 40 странах Европы. Она посвящена Международному дню музеев, который отмечается во всем мире с 1977 года.-0-