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NaviBand может возобновить национальный тренд на "Евровидении" - Олейник

12.05.2017 15:07 — Новости Культуры | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. NaviBand может возобновить национальный тренд на популярном песенном конкурсе "Евровидение". Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА композитор и продюсер группы Aura Евгений Олейник.

"Очень рад выходу представителей Беларуси в финал. Для страны большая честь быть представленной в самом рейтинговом музыкальном шоу мира. Вообще, изначально, в 50-60-е годы прошлого века, "Евровидение" и задумывалось как своеобразный смотр национальных культур - все пели на своих языках, страны старались показать себя и свой национальный колорит. И с этой точки зрения NaviBand вернули конкурс к его истокам, привезя на него песню на белорусском языке", - считает Евгений Олейник.

Второй волной национального колорита на "Евровидении", по словам композитора, стали 90-е и 2000-е годы, когда в конкурс влились многочисленные новые республики бывшего СССР и Балканского полуострова. Однако с течением времени фольковые тенденции стали уходить. "Это стало очевидным на "Евровидении-2013" в Швеции, когда в финал не прошла ни одна Балканская страна. Но конкурс, да и музыка в целом, цикличны. Возможно, NaviBand возобновит национальный тренд на конкурсе", - предположил собеседник.

Как сообщалось, представитель Беларуси группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" вошла в число финалистов "Евровидения-2017", о чем стало известно в ночь с 11 на 12 мая. Кроме того, в числе финалистов по итогам второго полуфинала - артисты из Болгарии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Австрии.

Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве 9-13 мая. Финал состоится 13 мая. Прямую трансляцию основных этапов конкурса традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24". NaviBand выступит в финале под третьим номером.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Очень рад выходу представителей Беларуси в финал. Для страны большая честь быть представленной в самом рейтинговом музыкальном шоу мира", - считает Евгений...

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