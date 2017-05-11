Ребята из NaviBand заводят публику - Ланская

Алена Ланская. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребята из NaviBand заводят публику, такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заслуженная артистка Беларуси, финалистка "Евровидения-2013" Алена Ланская.

Певица очень рада за белорусскую группу. "Наблюдаю за конкурсом и радуюсь, что наши ребята прошли в финал. Думаю, это говорит о том, что белорусская индустрия шоу-бизнеса развивается и мы движемся в нужном направлении, - поделилась Алена Ланская. - Последние годы, откровенно говоря, "Евровидение" немного разочаровывает. Потому что если раньше артисты основательно готовились, то сейчас большинство выступающих просто приезжает на конкурс. И поют песни, не задумываясь о каком-то профессиональном уровне. К примеру, в этом году было несколько композиций, где артисты даже не попадали в ноты. Очень грязно было спето, очень непрофессионально. Когда я принимала участие, готовились номер, декорации, перформанс, шоу. А сейчас артисты приезжают, и единственное, что у них есть, это компьютерная графика за спиной. Но мы все-таки исключение из этих правил, потому что у нас был подготовлен номер, сделаны декорации, продумана графика. Таких артистов, которые действительно готовились к конкурсу и выделяются из основной массы, можно по пальцам пересчитать. Они, считаю, заслуженно прошли в финал".

На вопрос о шансах NaviBand на победу Алена отвечает, что сейчас ей сложно об этом говорить. "Для этого надо посмотреть все выступления финалистов. Но на данный момент, думаю, лидеры как таковые уже есть. Обычно после "Евровидения" ты как минимум пять треков закачиваешь к себе в плейлист и слушаешь. В этом году ярких композиций очень мало. Кроме Беларуси, пока что могу выделить Норвегию, Швецию и Грецию", - сказала певица.

Возвращаясь к выступлению Артема и Ксении из NaviBand, Алена Ланская отметила, что ребята показали себя очень достойно. "Они искренние и смотрятся очень романтично. На фоне всех медленных песен их заводные ритмы достаточно живые и актуальные. Ребята заводят публику. Думаю, такие слова подойдут лучше всего", - заключила артистка.-0-