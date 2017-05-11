Памятник Брестской библии установят в городе над Бугом

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к 500-летию белорусского книгопечатания установят памятник Брестской библии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома Вячеслав Гарбузов.

В Брестской области сегодня объявлен открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятного знака, посвященного изданной в 1563 году Брестской библии. Инициатива приурочена к 500-летию книгопечатания Беларуси. Прием заявок от участников будет проходить до 12 июня. "К созданию памятника Брестской библии мы хотим привлечь как можно больше людей. К конкурсу могут присоединиться и предложить свои варианты жители всех регионов Беларуси, иностранные мастера", - подчеркнул Вячеслав Гарбузов.

Работы должны быть выполнены на листах формата А3 или А4 и дополнены композиционным решением (объемно-пространственной моделью), выполненным из любого материала. Эскизы мастера могут присылать в адрес управления культуры Брестской облисполкома (ул.Коммунистическая, 1). Лучший проект будет выбран на областном художественно-экспертном совете. Победителя творческого конкурса ожидает денежная премия в 40 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23).

Памятник Брестской библии планируется установить в областном центре на пересечении улиц Пушкинская и Кирова, вблизи областной библиотеки им. Горького. Открытие объекта намечено на осень во время проведения международной научно-практической конференции "Берестейские книгосборы".

Финансироваться проект будет за счет областного бюджета, спонсорских пожертвований, в том числе в сборе средств предлагается поучаствовать общественным и религиозным организациям.

"Брестская библия - одно из самых полных, интересных и качественных изданий того времени на территории Великого княжества Литовского. Всего осталось около 120 экземпляров книги. К сожалению, в Брестской области полного собрания нет. В областной библиотеке хранится лишь часть книги - более 100 страниц оригинала библии", - сказал замначальника управления культуры.-0-