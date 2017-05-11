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Букмекеры: Беларусь не поднимется выше 19-го места в финале "Евровидения"

12.05.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Букмекеры скептически оценивают шансы группы NaviBand на победу в «Евровидении-2017»: по их прогнозам, наша страна не поднимется выше 20-го места в финале. Впрочем, поначалу они предрекали, что белорусы даже не попадут в финал конкурса, но ближе ко второму полуфиналу изменили свои прогнозы. NaviBand все же выйдет на сцену 13 мая.


Фото: Reuters

Британская букмекерская контора William Hill относит к тройке лидеров Италию, Португалию и Болгарию. У Беларуси, по версии William Hill, низкие шансы: коэффициент на победу нашей страны — 201. Так же британцы оценили вероятность победить для Греции, Польши, Австрии, Испании, Украины и Кипра.

Ladbrokes ставит Беларусь на 20-е место в финале, и среди остальных букмекерских контор это самый оптимистичный прогноз. Фавориты — Италия, Португалия и Болгария, аутсайдеры — Испания, Украина и Польша.

По версии сайта eurovisionworld.com, наша страна займет 22-е место в финале, обойдя Польшу, Кипр, Украину и Испанию. Коэффициенты на победу Беларуси варьируются от 125 до 401. Наиболее высоко оценены шансы на победу Италии, Португалии и Болгарии.

Букмекерский сайт Nicerodds тоже делает ставку на эти три страны. Для Беларуси сайт прогнозирует 23 место в финале с коэффициентами на победу от 101 до 301. Хуже коэффициенты только у Украины и Испании.

Сайт BetBreakingNews ставит Беларусь на 25-е место в финале. Шансы на победу нашей страны оцениваются как 0,45%. Впрочем, в списке потенциальных победителей BetBreakingNews на 5-м месте стоит Россия, которая, напомним, не участвует в конкурсе.

Пока букмекеры ставят на победу Италии, белорусская группа решила показать, что ее тоже не стоит сбрасывать со счетов. NaviBand перепели песню итальянца Франческо Габбани и подписали видео «Мы не боимся тебя», поставив смайл.

Участниками финала «Евровидения» 13 мая станут страна-хозяйка, большая пятерка (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия как страны — основатели «Евровидения»), а также победители двух полуфиналов — всего 26 стран.

 
 
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Букмекеры скептически оценивают шансы группы NaviBand на победу в "Евровидении-2017": по их прогнозам, наша страна не поднимется выше 20-го места в финале. Впрочем,...

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