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Букмекеры: Беларусь не поднимется выше 19-го места в финале "Евровидения"
12.05.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by
Букмекеры скептически оценивают шансы группы NaviBand на победу в «Евровидении-2017»: по их прогнозам, наша страна не поднимется выше 20-го места в финале. Впрочем, поначалу они предрекали, что белорусы даже не попадут в финал конкурса, но ближе ко второму полуфиналу изменили свои прогнозы. NaviBand
Британская букмекерская контора William Hill
Ladbrokes
По
Букмекерский сайт Nicerodds тоже делает ставку на эти три страны. Для Беларуси сайт
Сайт BetBreakingNews
Пока букмекеры ставят на победу Италии, белорусская группа решила показать, что ее тоже не стоит сбрасывать со счетов. NaviBand
Участниками финала «Евровидения» 13 мая станут страна-хозяйка, большая пятерка (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия как страны — основатели «Евровидения»), а также победители двух полуфиналов — всего 26 стран.
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Букмекеры скептически оценивают шансы группы NaviBand на победу в "Евровидении-2017": по их прогнозам, наша страна не поднимется выше 20-го места в финале. Впрочем,...
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