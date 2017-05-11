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Хлестов: номер NaviBand на "Евровидении" - яркий, легкий, запоминающийся

12.05.2017 16:21 — Новости Культуры | БелТА  
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Хлестов: номер NaviBand на "Евровидении" - яркий, легкий, запоминающийся
Алексей Хлестов. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номер NaviBand на "Евровидении" - яркий, легкий, запоминающийся. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА озвучил певец Алексей Хлестов.

"Рад за NaviBand. Яркость и легкость номера, а также исполнение песни на белорусском языке сыграли свою роль: ребята прошли в финал, - отметил Алексей Хлестов. - "Гiсторыя майго жыцця" отражает белорусский фольклор и имеет интересную, подвижную аранжировку. Это, на мой взгляд, тоже здорово. У ребят получился очень позитивный дуэт".

По словам певца, сложно строить прогнозы по предстоящему выступлению группы в финале: "Евровидение" - довольно непредсказуемый конкурс. "Но я надеюсь, что жюри обратит должное внимание на нашу команду и она окажется в тройке лидеров", - сказал он.

"Я являюсь поклонником творчества NaviBand, буду болеть за наших ребят", - подытожил Алексей Хлестов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Гiсторыя майго жыцця" отражает белорусский фольклор и имеет интересную, подвижную аранжировку. Это, на мой взгляд, тоже здорово. У ребят получился очень позитивный...

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