Театр эстрады приглашает на летние приключения

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лето - самое время для радости. Каникулы - самое время для интересных событий. Во время летних каникул в Театре эстрады покажут сразу два детских мюзикла, которые порадуют детей и родителей своим весельем, музыкальностью и яркими костюмами.

Детский мюзикл "Двое из ларца - одинаковы с лица" пройдет на сцене Театра эстрады 7 июня в 11.00. Юным зрителям покажут "сказку для всех, кто любит веселье и смех". История Принца Додошки, который решил найти себе самую красивую жену, рассказывается актерами театра так весело и непринужденно, что закрадывается мысль, будто вы находитесь не в Минске, а в волшебном тридевятом царстве, тридесятом государстве.

Юмористичное повествование, смешные герои, яркие и красивые костюмы, неподражаемая детская игра, атмосфера, словно из русских народных сказок, - все это будет в детском мюзикле "Двое из ларца - одинаковы с лица". Вас ждут увлекательные приключения по сказочным местам вместе с Принцем Додошкой, Иваном-Дураком, Братьями из ларца и ехидными старушками - Кикиморой и Бабой-Ягой.

14 июня в 11.00 приготовьтесь отправиться в удивительное путешествие по волшебному Золотому королевству, в которое вас пригласит детский мюзикл "В некотором царстве, в некотором государстве… или Принц-золотые уши". Там, оказывается, случилось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать!.. Как-то раз Золотой Принц получил кличку "Принц-золотые уши". А произошло это так: если честно, то принц просто не хотел учиться и разозлил своим "нехотением" преподавателя волшебства и золотой магии, поэтому тот ему уши-то золотые и наколдовал. Что тут началось… Придворные бегают, мать-королева плачет… Все думают, как ему помочь. Помощников много, а толку мало! Сидит Принц на королевском троне и золотыми ушами хлопает. А чем эта вся история закончилась, вы узнаете, когда придете в Молодежный театр эстрады на спектакль про Принца-золотые уши.

В уже полюбившемся детском мюзикле ожидается много сюрпризов для зрителей и нестандартных поворотов в сюжете, о которых вы и не догадываетесь.

Для детских летних лагерей могут быть организованы дополнительные показы мюзиклов.-0-