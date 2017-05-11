ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь проведет Дни культуры в Камбодже и Вьетнаме

12.05.2017 16:08 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проведет Дни культуры в Камбодже (с 20 по 23 мая) и во Вьетнаме (с 23 по 28 мая), сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Программа мероприятий будет сформирована из выступлений Государственного ансамбля танца Беларуси, заслуженной артистки Беларуси, солистки Молодежного театра эстрады Виктории Алешко, также будут экспонироваться выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы" и выставки художника и педагога Василия Ясюка. Планируется проведение мастер-классов Василия Ясюка для студентов высших учебных заведений.

Официальную делегацию возглавит заместитель министра культуры Василий Черник. Он посетит столичные города Пномпень и Ханой, где пройдут встречи с руководством Министерства культуры и изящных искусств Камбоджи и Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама. Будут обсуждаться такие вопросы, как сотрудничество между музеями и библиотеками, учреждениями образования в сфере культуры, проведение обменных гастролей театров.

Ответные Дни культуры Вьетнама в Беларуси планируется провести в 2018 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальную делегацию возглавит заместитель министра культуры Василий Черник.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Ребята из NaviBand заводят публику - Ланская
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика