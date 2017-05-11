Беларусь проведет Дни культуры в Камбодже и Вьетнаме

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проведет Дни культуры в Камбодже (с 20 по 23 мая) и во Вьетнаме (с 23 по 28 мая), сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Программа мероприятий будет сформирована из выступлений Государственного ансамбля танца Беларуси, заслуженной артистки Беларуси, солистки Молодежного театра эстрады Виктории Алешко, также будут экспонироваться выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы" и выставки художника и педагога Василия Ясюка. Планируется проведение мастер-классов Василия Ясюка для студентов высших учебных заведений.

Официальную делегацию возглавит заместитель министра культуры Василий Черник. Он посетит столичные города Пномпень и Ханой, где пройдут встречи с руководством Министерства культуры и изящных искусств Камбоджи и Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама. Будут обсуждаться такие вопросы, как сотрудничество между музеями и библиотеками, учреждениями образования в сфере культуры, проведение обменных гастролей театров.

Ответные Дни культуры Вьетнама в Беларуси планируется провести в 2018 году.-0-