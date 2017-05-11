Мама Артема Лукьяненко из NaviBand: от радости кричали до хрипоты

12 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Ощущение радости после объявления Беларуси финалистом "Евровидения-2017" было столь сильным, что, не сдерживая эмоций, кричала до хрипоты, поделилась с корреспондентом БЕЛТА мама солиста NaviBand Жанна Лукьяненко.

Концерт полуфинала родители Артема и Ксении смотрели в зале. "Конечно, хотелось увидеть детей на сцене такого престижного конкурса. До сих пор не до конца верится, что это происходит с твоими детьми, что это они поют на европейской сцене для многомиллионной аудитории", - поделилась Жанна Лукьяненко.

Весь концерт мамы волновались, подбадривали друг друга. "Когда объявили Беларусь, мы даже не сразу поняли, а потом как начали все кричать от радости! Перед нами сидели болгары, они нас поздравили, сказали, что им очень нравится белорусская группа. Мы их, конечно, тоже поздравили. Было ощущение огромной всеобщей радости", - рассказала она.

После концерта родители вышли в пресс-центр, где проходила встреча финалистов с журналистами. "К нам подошли представители телеканалов, спрашивают, что мы чувствуем, а мы и сказать не можем: радость так накрыла, что слов не находили, чтобы выразить эмоции", - сказала Жанна Васильевна.

Конечно, родители ребят гордятся ими и поддерживают во всем. Дети, к слову, тоже очень благодарны родителям, о чем не преминули рассказать на пресс-конференции.-0-