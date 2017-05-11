КИЕВ, 12 мая – Sputnik. Белорусские участники международного песенного конкурса "Евровидение-2017" группа NaviBand выступила на первой репетиции финала конкурса, передает корреспондент Sputnik из Международного выставочного центра в Киеве.



© Sputnik Владимир Астапкович Тео о финале "Евровидения": NaviBand уже победители

NaviBand прошли в финал "Евровидения" по итогам голосования телезрителей и членов профессионального жюри во втором полуфинале накануне вечером.

Подготовка к финалу началась уже ночью: артисты прошли жеребьевку порядка выступлений в финале "Евровидения". Белорусам выпал номер три – они выступят в течение 20 минут после начала концерта.

В пятницу днем проходит первая репетиция финала "Евровидения", в ней приняли участники все участники – в том числе NaviBand.

Как убедился корреспондент Sputnik, номер для финала у белорусский конкурсантов Артема Лукьяненко и Ксении Жук не претерпел изменений.

Собравшиеся в МВЦ журналисты хорошо приняли выступление белорусов – многие хлопали и подпевали.

Финал "Евровидения-2017" пройдет в субботу 13 мая в Киеве, начало трансляции – в 22:00. Предполагается, что концерт будет идти до половины второго ночи.