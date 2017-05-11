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На детском "Евровидении" разрешат больше петь по-английски
12.05.2017 18:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 12 — Sputnik. Европейский вещательный союз разрешил участникам детского "Евровидения" петь до 40% песен не на родном языке, об этом в Киеве в пятницу заявили представители ЕВС.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Очередное детское "Евровидение"
Как напомнили в пятницу представители ЕВС, правила детского конкурса в минувшем году заметно поменялись, в этот же раз организаторы решили обойтись практически без изменений.
"Раньше мы разрешали только 25% песни не на национальном, теперь 40% песни могут быть на другом языке", — пояснил представитель ЕВС.
В пятницу также были представлены дизайн и слоган детского "Евровидения" этого года — "Сияй ярко".
Как заявили журналистам представители грузинского телевидения, страна надеется одержать победу на конкурсе и в 2017-м году — на своей же площадке. Участвовать в нем будут 14 исполнителей и групп.
Детское "Евровидение" — самый успешный конкурс для белорусских юных исполнителей: молодые артисты регулярно занимают высокие места, а также дважды побеждали — благодаря Ксении Ситник и Алексею Жигалковичу.
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Участников на детском "Евровидении-2017" ожидается, как и в минувшем году, порядка полутора десятка.
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