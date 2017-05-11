КИЕВ, 12 — Sputnik. Европейский вещательный союз разрешил участникам детского "Евровидения" петь до 40% песен не на родном языке, об этом в Киеве в пятницу заявили представители ЕВС.



© Sputnik / Евгений Казарцев Белорусы NaviBand вышли в финал "Евровидения-2017"

Очередное детское "Евровидение" пройдет 26 ноября в Тбилиси . На прошлом конкурсе победила грузинская конкурсантка — Мариам Мамадашвили.

Как напомнили в пятницу представители ЕВС, правила детского конкурса в минувшем году заметно поменялись, в этот же раз организаторы решили обойтись практически без изменений.

"Раньше мы разрешали только 25% песни не на национальном, теперь 40% песни могут быть на другом языке", — пояснил представитель ЕВС.

В пятницу также были представлены дизайн и слоган детского "Евровидения" этого года — "Сияй ярко".

Как заявили журналистам представители грузинского телевидения, страна надеется одержать победу на конкурсе и в 2017-м году — на своей же площадке. Участвовать в нем будут 14 исполнителей и групп.

Детское "Евровидение" — самый успешный конкурс для белорусских юных исполнителей: молодые артисты регулярно занимают высокие места, а также дважды побеждали — благодаря Ксении Ситник и Алексею Жигалковичу.