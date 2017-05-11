12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюзикл "Купальская казка" ЗАО "Второй национальный телеканал" удостоен Гран-при XIII Национального конкурса "Телевершина", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Как отметила министр информации Беларуси Лилия Ананич, знаковая статуэтка "Телевершины" - награда, к которой стремится каждый профессионал отечественного телевидения, независимо от того, работает он в столице или в регионах. По словам руководителя ведомства, телеканалы вносят существенный вклад в информирование населения обо всех событиях и, в частности, о достижениях Беларуси в самых разных сферах.

В общей сложности для участия было подано 286 заявок. Конкурс в этом году проведен по 25 номинациям.

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