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В центре Витебска поймали бобра
12.05.2017 20:06 — Новости Культуры | Tut.by
Горожане обнаружили животное 11 мая на автостоянке возле магазина «Веста» на проспекте Победы. Бобер прятался от людей под одной из машин,
Животное поймали сачком работники спецавтобазы. Затем бобра посадили в железную клетку и отвезли в городскую ветстанцию.
Ветеринары пришли к выводу, что лесной гость здоров, но 10 дней проведет на карантине. После этого бобра либо выпустят на волю, либо отдадут в зоопарк.
В город бобер мог попасть по Гапееву ручью, считают специалисты.
В апреле в Витебске, в районе площади Победы,
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Ветеринары пришли к выводу, что лесной гость здоров, но 10 дней проведет на карантине.
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