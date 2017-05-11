В центре Витебска поймали бобра

Горожане обнаружили животное 11 мая на автостоянке возле магазина «Веста» на проспекте Победы. Бобер прятался от людей под одной из машин, пишут «Витьбичи».



Фото: Станислав Алдонин

Животное поймали сачком работники спецавтобазы. Затем бобра посадили в железную клетку и отвезли в городскую ветстанцию.

Ветеринары пришли к выводу, что лесной гость здоров, но 10 дней проведет на карантине. После этого бобра либо выпустят на волю, либо отдадут в зоопарк.

В город бобер мог попасть по Гапееву ручью, считают специалисты.

В апреле в Витебске, в районе площади Победы, появился лось . Скорее всего, он приплыл по Западной Двине.