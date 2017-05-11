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В центре Витебска поймали бобра

12.05.2017 20:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Горожане обнаружили животное 11 мая на автостоянке возле магазина «Веста» на проспекте Победы. Бобер прятался от людей под одной из машин, пишут «Витьбичи».


Фото: Станислав Алдонин

Животное поймали сачком работники спецавтобазы. Затем бобра посадили в железную клетку и отвезли в городскую ветстанцию.

Ветеринары пришли к выводу, что лесной гость здоров, но 10 дней проведет на карантине. После этого бобра либо выпустят на волю, либо отдадут в зоопарк.

В город бобер мог попасть по Гапееву ручью, считают специалисты.

В апреле в Витебске, в районе площади Победы, появился лось. Скорее всего, он приплыл по Западной Двине.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ветеринары пришли к выводу, что лесной гость здоров, но 10 дней проведет на карантине.

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