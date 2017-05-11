Выступает Председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюзикл "Купальская казка" ЗАО "Второй национальный телеканал" удостоен Гран-при XIII Национального конкурса "Телевершина", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Как отметила министр информации Беларуси Лилия Ананич, знаковая статуэтка "Телевершины" - награда, к которой стремится каждый профессионал отечественного телевидения, независимо от того, работает он в столице или в регионах. По словам руководителя ведомства, телеканалы вносят существенный вклад в информирование населения обо всех событиях и, в частности, о достижениях Беларуси в самых разных сферах.

В общей сложности для участия было подано 286 заявок. Конкурс в этом году проведен по 25 номинациям. Так, лучшей общественно-политической программой признан проект "Макей и Лавров. О политике" (Белтелерадиокомпания), лучшим ведущим общественно-политической программы стал Егор Хрусталев - ведущий "Что происходит" (СТВ). Победитель в номинации "Лучшая тематическая программа" - "Мой бизнес" (ОНТ), а лучшей ведущей тематической программы стала Светлана Панкратова из "Навін надвор'я" (Белтелерадиокомпания).

В номинации "Лучшая еженедельная информационно-аналитическая программа" триумфатором стали "Контуры" (ОНТ), лучший ведущий информационно-аналитической программы - Сергей Гусаченко из "Главного эфира" (Белтелерадиокомпания).

Как "Лучший документальный фильм (цикл)" победу одержал проект "Чернобыль. 30 лет спустя" телеканала ОНТ. Лучший репортер по итогам 2016 года, по мнению жюри, работает в "Контурах" - Игорь Тур (ОНТ), а лучшая ведущая ежедневной информационной программы - в "Новостях" (Юлия Перцова, Белтелерадиокомпания). Лучшими ведущими развлекательной программы решением судейской коллегии признаны сотрудники СТВ Антон Мартыненко и Александра Каштанова ("Утро. Студия хорошего настроения").

Звания лучшей ежедневной информационной программы удостоены "Наши новости" (ОНТ), звания лучшей программы для детей и юношества - научное шоу профессора "Открывашкина" (Белтелерадиокомпания).

Среди культурно-просветительских программ лидером стала передача "Такие странные" (представительство МТРК "МИР" в Беларуси). В номинации "Лучшая социальная реклама" победу одержал продукт "Мы - едины!" производства телекомпании "ВоенТВ".

Лучшей развлекательной программой названа "Две звезды" (СТВ). Звания "Лучшая телевизионная продюсерская группа" на "Телевершине" удостоены представители Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, Сергей Гусаченко, Виктория Сенкевич, Дмитрий Бочков, Юлия Перцова и Юрий Прокопов ("Панорама" под открытым небом"). Лучшим режиссером стал сотрудник ОНТ Илья Баранов, который отвечал за торжественный концерт для делегатов и гостей V Всебелорусского народного собрания.

Представитель Солигорского телеканала Наталья Пунько отмечена как лучший ведущий регионального телевидения (программа "Закон и право"). Лучшими проектами регионального телевидения признаны телемарафон "Согреем детские сердца" (телерадиокомпания "Могилев") и "Путешествие без границ" (Лидское телевидение). Лучшая информационная программа регионального телевидения - "Навіны на "4" (телерадиокомпания "Гродно"). Что касается других наград для регионов, в номинации "Лучшая тематическая программа" победу одержали "Истории ремонта" телерадиокомпании "Брест".

Лучший телевизионный дизайн, по мнению членов жюри, представлен в проекте Белтелерадиокомпании "Юмор на войне, или Смех сквозь слезы" (автор - Виталий Савенко). Эта награда присуждена посмертно, ее получила вдова Виталия Савенко. Лучшим оператором также стал сотрудник медиахолдинга Денис Соколовский (программа "Эффект Колобанова"). В номинации "Лучший сценарист" триумфатором стала Анна Эйсмонт, работавшая над проектом "Яков Шапиро. Один за всех" (Белтелерадиокомпания).

Присуждены и специальные призы "Телевершины". Белтелерадиокомпании - за социальный проект "Мой Богданович" телеканала "Беларусь 3", направленный на популяризацию белорусского языка и литературы, пропаганду чтения. Галине Злобенко - сценаристу, члену правления Белорусского союза кинематографистов, члену Союза журналистов, доценту кафедры режиссуры кино и телевидения факультета экранных искусств БГАИ - за личный вклад в развитие национального телевидения и радиовещания, подготовку квалифицированных кадров.

ОНТ отмечен аналогичной наградой за создание уникального масштабного проекта "Талент краіны", который направлен на раскрытие творческого потенциала детей, помогает обратить внимание на талантливую молодежь. Кроме того, награждены Минские телевизионные информационные сети - за жизнеутверждающую позицию в подаче информации о жизни белорусской столицы в программе "Хорошие новости".-0-