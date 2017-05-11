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Актер Юрий Шерстнев скончался в Москве в 76 лет

12.05.2017 22:45 — Новости Культуры | БелТА  
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Актер Юрий Шерстнев скончался в Москве в 76 лет

Заслуженный актер РСФСР Юрий Шерстнев скончался в Москве в возрасте 76 лет, передают информагентства. О его кончине сообщила супруга Людмила Макеева.

Смерть настигла артиста в собственной квартире. Известно, что актер страдал тяжелым заболеванием легочной системы. Бригада "скорой помощи" не смогла помочь артисту.

Шерстнев Юрий Борисович родился 24 апреля 1941 года в семье военного. В 1963 году он закончил школу-студию МХАТ после чего работал в нескольких театрах. Зрителям он известен прежде всего благодаря ролям в фильмах "Бумбараш", "Рожденная революцией", "Аты-баты, шли солдаты", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Город Зеро", "Репетиции" и других.

 
 
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Смерть настигла артиста в собственной квартире. Известно, что актер страдал тяжелым заболеванием легочной системы. Бригада "скорой помощи" не смогла помочь...

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