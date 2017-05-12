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Умер сыгравший палача в "Трех мушкетерах" актер

12.05.2017 22:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Супруга российского актера Юрия Шерстнева, актриса и режиссер Людмила Макеева подтвердила РБК информацию о его смерти.


Фото: ruskino.ru

«Юра умер четыре часа назад. Остановилось сердце», — уточнила она. По ее словам, до этого он «четыре года лежал».

Вдова уточнила, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких. «Заболел пневмонией, а это последнее, что может быть для легочных больных», — отметила Макеева.

О том, что Юрий Шерстнев скончался Москве в возрасте 76 лет, сообщал Life, ссылаясь на паблик Mash в соцсети «ВКонтакте». По информации издания, актеру стало плохо дома. Жена вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти его и констатировали смерть.

Советский и российский актер Юрий Борисович Шерстнев родился 24 апреля 1941 года в Москве. По окончании школы-студии МХАТ он уехал в Киев, где играл в Русском драматическом театре им. Леси Украинки, потом — в Театре им. К. С. Станиславского. В середине 1970-х годов играл в Московском литературно-драматическом театре (ВТО) и в театре «Сфера». Сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина.

Актер снимался во многих советских фильмах и криминальных сериалах. Одной из последних его известных ролей стала роль вора в законе по прозвищу Метла в кинокартинах «Антикиллер». Также Шерстнев сыграл палача из Лилля в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». В серале «Братаны» исполнил роль киллера Надоть — «Надоть так надоть».

 
 
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"Юра умер четыре часа назад. Остановилось сердце", - уточнила она. По ее словам, до этого он "четыре года лежал".

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