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Букмекеры изменили прогноз на победителя "Евровидения-2017"
12.05.2017 21:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 12 мая – Sputnik. Букмекерские конторы прогнозируют победу в международном песенном конкурсе "Евровидение" португальцу Сальвадору Собралу, хотя еще несколько месяцев были уверены в триумфе итальянца Франческо Габбани, передает корреспондент Sputnik из Киева.
© Фото: Andres Putting / EBU
Финал популярного конкурса "Евровидение" пройдет в субботу в Киеве – смотреть шоу будут порядка 200 миллионов человек по всему миру. За день то последнего концерта самый частый вопрос – кто победит?
Букмекерские конторы несколько месяцев пророчили победу итальянцу Франческо Габбани, однако за день до финала он лишился лидерства в рейтингах: по данным на вечер пятницы, большими шансами на победу обладает представитель Португалии Сальвадор Собрал.
Италии букмекеры уже обещают второе место, третье – представителю Болгарии Кристиану Костову. Белорусская группа NaviBand пока у букмекеров лишь на 21-м месте из 26 участников, замыкает список испанец Манель Наварро.
Если Собрал победит в "Евровидении", то станет первым представителем Португалии, который за всю историю участия в конкурсе (с 1964 года) занял в нем первое место. Высшим для страны результатом было шестое место в 1996 году.
Из биографии Сальвадора Собрала журналистам известно немногое: певцу 27 лет, его конкурсную песню написала сестра Луиза. У артиста есть серьезные проблемы со здоровьем – порок сердца, он не участвовал в некоторых подготовительных мероприятиях к конкурсу.
Должна была участвовать в "Евровидении-2017" и Россия, однако
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По мнению букмекерских контор, первое место в конкурсе этого года займет португальский исполнитель Сальвадор Собрал.
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