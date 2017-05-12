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Букмекеры изменили прогноз на победителя "Евровидения-2017"

12.05.2017 21:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 12 мая – Sputnik. Букмекерские конторы прогнозируют победу в международном песенном конкурсе "Евровидение" португальцу Сальвадору Собралу, хотя еще несколько месяцев были уверены в триумфе итальянца Франческо Габбани, передает корреспондент Sputnik из Киева.

Букмекеры изменили прогноз на победителя "Евровидения-2017"
© Фото: Andres Putting / EBU
NaviBand провели первую репетицию финала "Евровидения"

Финал популярного конкурса "Евровидение" пройдет в субботу в Киеве – смотреть шоу будут порядка 200 миллионов человек по всему миру. За день то последнего концерта самый частый вопрос – кто победит?

Букмекерские конторы несколько месяцев пророчили победу итальянцу Франческо Габбани, однако за день до финала он лишился лидерства в рейтингах: по данным на вечер пятницы, большими шансами на победу обладает представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Италии букмекеры уже обещают второе место, третье – представителю Болгарии Кристиану Костову. Белорусская группа NaviBand пока у букмекеров лишь на 21-м месте из 26 участников, замыкает список испанец Манель Наварро.

Если Собрал победит в "Евровидении", то станет первым представителем Португалии, который за всю историю участия в конкурсе (с 1964 года) занял в нем первое место. Высшим для страны результатом было шестое место в 1996 году.

Из биографии Сальвадора Собрала журналистам известно немногое: певцу 27 лет, его конкурсную песню написала сестра Луиза. У артиста есть серьезные проблемы со здоровьем – порок сердца, он не участвовал в некоторых подготовительных мероприятиях к конкурсу.

Должна была участвовать в "Евровидении-2017" и Россия, однако СБУ запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну. Европейский вещательный союз не смог урегулировать этот вопрос, после чего РФ отказалась от трансляции конкурса.

 
 
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По мнению букмекерских контор, первое место в конкурсе этого года займет португальский исполнитель Сальвадор Собрал.

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