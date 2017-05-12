КИЕВ, 12 мая – Sputnik. Букмекерские конторы прогнозируют победу в международном песенном конкурсе "Евровидение" португальцу Сальвадору Собралу, хотя еще несколько месяцев были уверены в триумфе итальянца Франческо Габбани, передает корреспондент Sputnik из Киева.



© Фото: Andres Putting / EBU NaviBand провели первую репетицию финала "Евровидения"

Финал популярного конкурса "Евровидение" пройдет в субботу в Киеве – смотреть шоу будут порядка 200 миллионов человек по всему миру. За день то последнего концерта самый частый вопрос – кто победит?

Букмекерские конторы несколько месяцев пророчили победу итальянцу Франческо Габбани, однако за день до финала он лишился лидерства в рейтингах: по данным на вечер пятницы, большими шансами на победу обладает представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Италии букмекеры уже обещают второе место, третье – представителю Болгарии Кристиану Костову. Белорусская группа NaviBand пока у букмекеров лишь на 21-м месте из 26 участников, замыкает список испанец Манель Наварро.

Если Собрал победит в "Евровидении", то станет первым представителем Португалии, который за всю историю участия в конкурсе (с 1964 года) занял в нем первое место. Высшим для страны результатом было шестое место в 1996 году.

Из биографии Сальвадора Собрала журналистам известно немногое: певцу 27 лет, его конкурсную песню написала сестра Луиза. У артиста есть серьезные проблемы со здоровьем – порок сердца, он не участвовал в некоторых подготовительных мероприятиях к конкурсу.

Должна была участвовать в "Евровидении-2017" и Россия, однако СБУ запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну . Европейский вещательный союз не смог урегулировать этот вопрос, после чего РФ отказалась от трансляции конкурса.