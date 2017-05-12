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NaviBand споют сегодня в финале "Евровидения"
13.05.2017 00:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Финал конкурса песни "Евровидение-2017" пройдет вечером в столице Украины, за победу в шоу поборются и белорусские участники — группа NaviBand, передает корреспондент Sputnik из Международного выставочного центра, где в эти дни проходит музыкальный форум.
© Sputnik / Евгений Казарцев
В рамках "Евровидения" во вторник и четверг в Киеве прошли шоу полуфиналов, хотя сам фестиваль длится с 1 мая — в его рамках в столице Украины происходили разные концерты, выступления и программы, а также работала "Евродеревня" на Крещатике.
Победитель конкурса определится уже 13 мая, за хрустальный микрофон и право провести следующее "Евровидение" у себя на родине сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси. Группа NaviBand выступит в финале конкурса под номером три, а их судьбу, как и места иных участников, определятся по результатам голосования телезрителей и жюри.
Букмекеры на данный момент не верят в высокое место NaviBand, однако иностранные журналисты предрекают белорусам попадание в топ-15 — а, возможно, и в топ-10 конкурса.
Порядок выступлений в финале "Евровидения" следующий:
Израиль: IMRI — I Feel Alive
Польша: Kasia Moś — Flashlight
Беларусь: Naviband — Story of My Life
Австрия: Nathan Trent — Running On Air
Армения: Artsvik — Fly With Me
Нидерланды: TOG3NE — Lights and Shadows
Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"
Венгрия: Joci Pápai — Origo
Италия: Francesco Gabbani — Occidentali's Karma
Дания: Anja — Where I Am
Португалия: Salvador Sobral — Amar Pelos Dois
Азербайджан: Dihaj — Skeletons
Хорватия: Jacques Houdek — My Friend
Австралия: Isaiah — Don't Come Easy
Греция: Demy — This is Love
Испания: Manel Navarro — Do It For Your Lover
Норвегия: JOWST — Grab The Moment
Великобритания: Lucie Jones — Never Give Up On You
Кипр: Hovig — Gravity
Румыния: Ilinca ft: Alex Florea — Yodel It!
Германия: Levina — Perfect Life
Украина: O:Torvald — Time
Бельгия: Blanche — City Lights
Швеция: Robin Bengtsson — I Can't Go On
Болгария: Kristian Kostov — Beautiful Mess
Франция: Alma — Requiem
Кто победит в "Евровидении-2017"?
По мнению большинства букмекерских контор и европейских журналистов, основная битва за победу в шоу состоится между представителями Португалии, Италии и Молдовы.
Что еще можно будет увидеть?
Кроме выступлений 26 участников, в рамках финала "Евровидения" выступит украинская певица Руслана. Представит свою новую песню и победительница прошлогоднего конкурса Джамала. Ожидается номер группы ОНУКА.
К радости фанатов конкурса, выйдет на сцену и героиня видеозарисовок этого "Евровидения" — Верка Сердючка.
Скандалы "Евровидения-2017"
Главным скандалом вокруг конкурса этого годы было то, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской конкурсантке Юлии Самойловой въезжать в страну — за посещение Крыма с концертом. Европейский вещательный союз не смог урегулировать ситуацию, из-за чего российский "Первый канал" отказался от трансляции конкурса.
Вопросы из-за возможного посещения Крыма возникали и к армянской исполнительнице Арцвик, однако дальше заявлений в СМИ дело не зашло. Не наказали за посещение полуострова и представителя Болгарии Кристиана Костова, который пел в 2014-м в Артеке.
Критику также вызвали излишне большие затраты на проведение "Евровидения-2017" — Киев сделал конкурс в два раза дороже, чем прошлогодний, хотя многие фанаты скептически отзываются о некоторых аспектах шоу — в том числе о качестве звука.
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Букмекеры пока не верят в высокое место NaviBand, однако иностранные журналисты предрекают белорусам попадание в топ-15.
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