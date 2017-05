КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Финал конкурса песни "Евровидение-2017" пройдет вечером в столице Украины, за победу в шоу поборются и белорусские участники — группа NaviBand, передает корреспондент Sputnik из Международного выставочного центра, где в эти дни проходит музыкальный форум.



© Sputnik / Евгений Казарцев NaviBand: в белорусском языке есть сила

В рамках "Евровидения" во вторник и четверг в Киеве прошли шоу полуфиналов, хотя сам фестиваль длится с 1 мая — в его рамках в столице Украины происходили разные концерты, выступления и программы, а также работала "Евродеревня" на Крещатике.

Победитель конкурса определится уже 13 мая, за хрустальный микрофон и право провести следующее "Евровидение" у себя на родине сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси. Группа NaviBand выступит в финале конкурса под номером три, а их судьбу, как и места иных участников, определятся по результатам голосования телезрителей и жюри.

Букмекеры на данный момент не верят в высокое место NaviBand, однако иностранные журналисты предрекают белорусам попадание в топ-15 — а, возможно, и в топ-10 конкурса.

Порядок выступлений в финале "Евровидения" следующий:

Израиль: IMRI — I Feel Alive

Польша: Kasia Moś — Flashlight

Беларусь: Naviband — Story of My Life

Австрия: Nathan Trent — Running On Air

Армения: Artsvik — Fly With Me

Нидерланды: TOG3NE — Lights and Shadows

Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"

Венгрия: Joci Pápai — Origo

Италия: Francesco Gabbani — Occidentali's Karma

Дания: Anja — Where I Am

Португалия: Salvador Sobral — Amar Pelos Dois

Азербайджан: Dihaj — Skeletons

Хорватия: Jacques Houdek — My Friend

Австралия: Isaiah — Don't Come Easy

Греция: Demy — This is Love

Испания: Manel Navarro — Do It For Your Lover

Норвегия: JOWST — Grab The Moment

Великобритания: Lucie Jones — Never Give Up On You

Кипр: Hovig — Gravity

Румыния: Ilinca ft: Alex Florea — Yodel It!

Германия: Levina — Perfect Life

Украина: O:Torvald — Time

Бельгия: Blanche — City Lights

Швеция: Robin Bengtsson — I Can't Go On

Болгария: Kristian Kostov — Beautiful Mess

Франция: Alma — Requiem

Кто победит в "Евровидении-2017"?

По мнению большинства букмекерских контор и европейских журналистов, основная битва за победу в шоу состоится между представителями Португалии, Италии и Молдовы.

Что еще можно будет увидеть?

Кроме выступлений 26 участников, в рамках финала "Евровидения" выступит украинская певица Руслана. Представит свою новую песню и победительница прошлогоднего конкурса Джамала. Ожидается номер группы ОНУКА.

К радости фанатов конкурса, выйдет на сцену и героиня видеозарисовок этого "Евровидения" — Верка Сердючка.

Скандалы "Евровидения-2017"

Главным скандалом вокруг конкурса этого годы было то, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской конкурсантке Юлии Самойловой въезжать в страну — за посещение Крыма с концертом. Европейский вещательный союз не смог урегулировать ситуацию, из-за чего российский "Первый канал" отказался от трансляции конкурса.

Вопросы из-за возможного посещения Крыма возникали и к армянской исполнительнице Арцвик, однако дальше заявлений в СМИ дело не зашло. Не наказали за посещение полуострова и представителя Болгарии Кристиана Костова, который пел в 2014-м в Артеке.

Критику также вызвали излишне большие затраты на проведение "Евровидения-2017" — Киев сделал конкурс в два раза дороже, чем прошлогодний, хотя многие фанаты скептически отзываются о некоторых аспектах шоу — в том числе о качестве звука.