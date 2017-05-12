Не пропустите розыгрыш билетов на концерт Виктора Шендеровича в Минске

В обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Сегодня стартует розыгрыш билетов на концерт Виктора Шендеровича , который состоится в КЗ Минск 25 мая. Участие в розыгрыше продлится до 18 мая.





Для участия в розыгрыше билетов на концерт вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Виктор Шендерович — талантливый публицист, писатель, радио и телеведущий, журналист и драматург, обладатель яркой харизмы, сатирик и знаток истории юмора выступит с концертом в Минске 25 мая 2017 года.

На концерте будет представлена короткая ироническая проза и драматургия Виктора Шендеровича. Которые завоевали признание публики уже давно. «Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда». И, конечно, бессмертное «В деревне Гадюкино — дожди»…, которая с легкой руки Геннадия Хазанова, вошла в фольклор.

Что: концерт Виктора Шендеровича Когда: 25 мая 2017 года, 19.00 Где: КЗ Минск ПОДРОБНОСТИ КОНЦЕРТА И БИЛЕТЫ

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.