Финал 62-международного конкурса песни "Евровидение" будет красочным, ярким. "Праздновать разнообразие", а это девиз конкурса, на сцене будут представители 26 стран, а вместе с ними и многомиллионная зрительская аудитория. Корреспонденты БЕЛТА побывали на генеральной репетиции финала, чтобы рассказать о будущем шоу.

В начале шоу - представление артистов, которые пройдут со сцены через зал в Грин-рум. Действо красочное, появление каждого артиста сопровождается эффектным световым оформлением сцены в цвета флага объявляемой страны.

Открывать шоу выпало представителю Израиля. У Имри Зив - современная танцевальная песня, в которой смешиваются электронные биты и элементы поп-музыки. Номер Имри украшает много огненных фонтанов.

Второй на сцену выйдет представительница Польши Кася Мось. Шаги на пути к признанию она начала делать уже в 15 лет. На сцене у Каси скрипач, звезды и голуби. Красивое оформление номера.

Белорусскому коллективу NaviBand выпало выступать в начале концерта - под номером 3. Хорошо это или плохо, рассуждать в очередной раз не станем. Номер у ребят красивый, сами они заводные, энергетика выступления, как говорится, "цепляет". Болеем за NaviBand!

Натан из Австрии, пока транслируется его визитка, забирается в декорацию на сцене: серп месяца. Так вот, стоя на месяце, и исполнит свою песню, которая нравится зрителям.

Армения, по прогнозам букмекеров, войдет в десятку финалистов конкурса. У Арцвик эффектная песня и номер.

Группа O'G3NE в составе трех родных сестер из Нидерландов уже проходила "Евровидение", правда, детское. Через годы они вновь поют на сцене "Евровидения".

Группа из Молдовы SunStroke Project за время конкурса взлетела стремительно. Подкупает зрителей их веселье, легкость. Плюс разыгранная сценка: свадьба трех пар.

Венгрию представляет Йоци Папай. На сцене "Евровидения" между ним и танцовщицей разгораются настоящие страсти. Выступление Йоци невозможно не запомнить. А ведь когда-то артист делал выбор между музыкой и баскетболом.

Сменит бурю страстей совершенно другое настроение - веселье, радость, многоцветье. Это фаворит конкурса Франческо Габанни из Италии вместе с обезьяной танцует под "Occidentali's Karma".

Аня Ниссен из Дании впечатляет мощным голосом. На конкурсной сцене девушка одна, за ее спиной прольется золотой водопад. Ее номер закроет первую десятку выступлений.

Эффект Салвадора Собрала - так можно назвать выступление артиста из Португалии. Удивительный магнетизм исполнения. Этим завоевывает сердца. Один из фаворитов конкурса.

Диана Гаджиева из Азербайджана или Dihaj поет на фоне исписанной мелом стены. На сцене в компании с ней "черная лошадка". Артистка хочет показать, что не имеет значения насколько человек альтернативен, он может быть услышан аудиторией всего мира.

Жак Хоудек известен как лучший вокалист молодого поколения в Хорватии и Балканском регионе. Он носит титул "Голоса Хорватии", может петь соул, диско, фанк, поп, блюз, свинг, джаз и на сцене "Евровидения" продемонстрирует свои таланты.

Под 14-м номером выйдет исполнитель из Австралии. Исайя очень молод и трогателен. Свою песню исполнит, стоя на беговой дорожке. На зрителя не раз взглянут глаза Исайи с большого экрана. А в конце на сцене прольется золотой водопад и фонтаны.

Demy из Греции научилась играть на фортепиано еще до поступления в обычную школу. У исполнительницы сильная музыка, яркая и эмоциональная.

Цветные рисованные пальмы на сцене, пляжные зонтики, маленький автобус. Исполнитель из Испании Маннель Наварро и сам в цветастой рубашке и джинсах, с незатейливой песенкой, которая приятна и ложится на слух.

Группа JOWST, по признанию ее участников, была темной лошадкой в национальном отборе на "Евровидение". Парни среди любимчиков прессы и фанов. Кстати, они здорово подружились с NaviBand.

Великобританию представляет Люси Джоунс. Это золотой номер в буквальном смысле: золотое платье, золотые декорации, золотое оформление сцены.

От Кипра выступает Овиг Демирчян. В детстве Овиг учился в Европейской консерватории Кипра, но после школы стал изучать маркетинг и работать в аудиторской фирме, правда, недолго. Его номер на конкурсе уж очень напоминает номер Сергея Лазарева на "Евровидении-2016".

Вторую десятку финалистов замкнет Румыния. Дуэт Ilinca feat. Alex Florea исполняют песню "Йодл". А чтобы зрители запомнили, название песни, оно появляется на экране большими цветными буквами.

Представитель Германии выйдет 21-м. Это 25-летняя Изабелла, она же Левина. Артистка считает, что представит зрителям нечто совершенно особенное. Скоро узнаем.

Страна-хозяйка конкурса Украина представлена группой O.Torvald. Музыканты поют англоязычную песню Time – первую в их карьере. Первоначально на участие в "Евровидении" претендовала другая композиция.

Бланш из Бельгии прочат высокий результат. У Бланш красивая песня и стильный номер. "Евровидение" она считает лучшим местом для того, чтобы ее голос был услышан огромной аудиторией.

Швеция выступает 24-й. Робин Бенгтссон и компания на беговых дорожках. Исполнитель сразу стал лидером букмекерских контор. Он в тройке первых.

Совсем юный исполнитель Кристиан Костов из Болгарии очаровывает своим голосом и харизмой. Кристиан получил предложение представить Болгарию на "Евровидении" за два дня до семнадцатилетия, чему был несказанно рад.

Под занавес шоу выступит француженка Альма. У певицы красивый номер - в течение песни словно камера пролетает над ночным городом. Зритель увидит и символ Парижа - Эйфелеву башню.

Интрига конкурса "Евровидение-2017" будет раскрыта 13 мая. Представитель какой страны увезет хрустальный микрофон и лавры победителя "Евровидения", узнаем очень скоро.

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-