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Интрига международного конкурса песни "Евровидение-2017" будет раскрыта сегодня
13.05.2017 09:15 — Новости Культуры | БелТА
13 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Интрига международного конкурса песни "Евровидение-2017" будет раскрыта сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Артисты из 26 стран выйдут на сцену Международного выставочного центра в Киеве. Белорусская группа NaviBand исполнит свою песню на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця" под третьим номером.
В финале конкурса публике песни представят:
1. Израиль
2. Польша
3. Беларусь
4. Австрия
5. Армения
6. Нидерланды
7. Молдова
8. Венгрия
9. Италия
10. Дания
11. Португалия
12. Азербайджан
13. Хорватия
14. Австралия
15. Греция
16. Испания
17. Норвегия
18. Великобритания
19. Кипр
20. Румыния
21. Германия
22. Украина
23. Бельгия
24. Швеция
25. Болгария
26. Франция
Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-
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NaviBand исполнит свою песню под третьим номером
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