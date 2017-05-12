13 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Букмекеры поставили Португалию на первое место в борьбе за хрустальный микрофон "Евровидения-2017", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По прогнозам букмекеров, в течение всего времени ставок отдававшим лавры победителя итальянцу Франческо Габбани, титул достанется португальцу Сальвадору Собралу. Итальянец сместится на второе место, а третье займет Кристиан Костов из Болгарии. Четвертую строчку займет Бельгия, пятую - Швеция. На шестом месте будет Великобритания, на седьмом - Румыния. Хорватия, Армения, Франция закроют топ-10 финала "Евровидения-2017".

Беларусь букмекеры видят на 20-й позиции.

Победитель 62-го международного конкурса песни "Евровидение" станет известен в ночь с 13 на 14 мая.-0-