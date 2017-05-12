13 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Организаторы детского "Евровидения-2017" объявили в Киеве, где сегодня состоится финал 62-го международного конкурса песни "Евровидение", его тему: Shine Bright - "Сияй ярко", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идея яркого сияния будет отражена в логотипе конкурса: сегментированное солнце, пышущее разными красками. Яркие вспышки разных цветов символизируют разнообразие и радость, связанные с силой музыки. Лозунг конкурса и художественное оформление события дает представление о грузинской культуре и прославляет творческий потенциал будущих участников детского состязания.

Детское Евровидение-2017 пройдет в ноябре в Грузии. Принимать его будет столица страны Тбилиси. Грузия становилась победителем детского "Евровидения" трижды: в 2008, 2011 и 2016 годах.-0-