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Армянская участница "Евровидения" спела "Купалинку"
13.05.2017 11:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Представительница Армении на конкурсе песни "Евровидение-2017" Арцвик спела белорусскую народную песню "Купалинка" для фанатов шоу из Беларуси.
Финал "Евровидения-2017" состоится вечером в Киеве, за хрустальный микрофон и право провести конкурс в своей стране сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси.
Армянская участница Арцвик — одна из фавориток конкурса этого года: букмекеры пророчат, что она войдет в топ-10 по итогам голосования. Чтобы заручиться поддержкой и белорусских зрителей конкурса, она решила спеть "Купалинку".
Многие участники "Евровидения" записывали в этом году песни других стран — получился своеобразный флешмоб. Белорусы из NaviBand, например, после выхода в финал записали шуточную версию композиции итальянца Франческо Габбани.
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