КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Представительница Армении на конкурсе песни "Евровидение-2017" Арцвик спела белорусскую народную песню "Купалинка" для фанатов шоу из Беларуси.

Финал "Евровидения-2017" состоится вечером в Киеве, за хрустальный микрофон и право провести конкурс в своей стране сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси.

Армянская участница Арцвик — одна из фавориток конкурса этого года: букмекеры пророчат, что она войдет в топ-10 по итогам голосования. Чтобы заручиться поддержкой и белорусских зрителей конкурса, она решила спеть "Купалинку".

Многие участники "Евровидения" записывали в этом году песни других стран — получился своеобразный флешмоб. Белорусы из NaviBand, например, после выхода в финал записали шуточную версию композиции итальянца Франческо Габбани.