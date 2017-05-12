Финал конкурса песни "Евровидение-2017" состоится в Киеве в субботу вечером. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев находится в эти дни в столице Украины — читайте его впечатления о конкурсе и о собравшихся для участия в нем людях.

"Ездил бы хоть каждый месяц"

У "Евровидения" есть своя группа фанатов — они не меняются годами и ездят на конкурс год от года, где бы он ни проходил. Поэтому эти люди уже знают друг друга — они вместе не только смотрят конкурс, но и ходят на afterparty, сидят в барах, переписываются в Facebook.



© Sputnik / Евгений Казарцев Верные фанаты конкурса есть и среди журналистов

"Для меня "Евровидение" раз в год — это очень мало! Я бы ездил хоть каждый месяц", — рассказал Sputnik британец Марк, приехавший в Киев за несколько дней до первого полуфинала для "насыщения атмосферой".

Таких, как Марк, — сотни, и эти люди могут до помрачения спорить о том, кто же на самом деле был лучше на "Евровидении-1973".

Верные фанаты конкурса — и среди журналистов: они также приезжают сюда каждый год, а некоторые пишут о "Евровидении" постоянно — или в СМИ, или на созданных самостоятельно проектах. "Еврожурналисты" услужливо интересуются друг у друга здоровьем родных, берут комментарии у коллег по цеху о впечатлениях от конкурса — это не говоря уже о совместном досуге.

Вся пресса на "Евровидении" работает в специальных помещениях — пресс-центре, а также в фан-центре и в зале для пресс-конференций. На длинных столах стоят компьютеры и ноутбуки, огромные экраны показывают репетиции или сами шоу конкурса, а журналисты украшают себя символикой стран, за которых болеют.



© Sputnik / Евгений Казарцев Некоторые журналисты пишут о "Евровидении" постоянно - или в СМИ, или на самостоятельных проектах

"О, это твое первое "Евровидение"?.. Добро пожаловать в клуб", — обратился один венгерский журналист и повел знакомить с коллегой — "для встречи в следующем году".

Они пели за родину

Примечательно, что при участии в "Евровидении" в первую очередь объявляют страну, да и баллы присуждают странам — поэтому представитель на конкурсе в глазах фанатов буквально защищает честь своей родины.

Фанаты "Евровидения" раскрашивают лица перед концертами, шьют специальные костюмы и носят на плечах флаги — на пространстве Международного выставочного центра флагов было больше, чем в ходе государственного праздника на улице.



© Sputnik / Евгений Казарцев Вся пресса на "Евровидении" работает в специальных помещениях

Поклонники так поддерживали и NaviBand — правда, помимо людей с красно-зеленой символикой и значками-символами белорусской группы были и несколько пришедших с бело-красно-белыми флагами. Хотя на "Евровидении" и есть список разрешенной символики, но за подобную "самодеятельность" фанатов здесь не наказывают.

Но не все белорусы болели только "за наших" — так, в фан-зоне в пятницу корреспондент Sputnik встретил девушку из Минска, которая болела… За Эстонию.

"Мой папа эстонец, хотя я и живу в Минске. Очень болела за них — жаль, в финал не прошли", — рассказала она.

Пусть всегда будет "Евровидение"

Хотя итоги "Евровидения-2017" и будут известны уже в ночь с субботы на воскресенье, для фанатов и журналистов на этом конкурс не закончится — еще неделями они будут спорить о победителе, обсуждать уровень организации конкурса и делиться соображениями о том, кому стоит участвовать в следующем году.

"Это очень важно — ведь так весь мир снова узнает про нашу страну, нашу культуру", — заверил Sputnik один из португальских журналистов.

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